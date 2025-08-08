Quản chặt tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sáng 8/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện số 5302/CĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk; các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Công điện nêu rõ: Sáng sớm 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 18,0-21,0 độ Vĩ Bắc, 113,0-118,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Cùng với đó, các đài truyền hình, đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó./.

Theo TTXVN