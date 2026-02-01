Phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 1/2, phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Quảng Phú trao quà cho người dân.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú đã phát động ủng hộ chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026.

Để thực hiện tốt chương trình “Tết nhân ái”, Ủy ban MTTQ phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình; đồng thời gửi thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và vận động cán bộ, công chức, viên chức cùng tham gia ủng hộ... Với cách làm sáng tạo, phường Quảng Phú đã tiếp nhận được hơn 300 triệu đồng từ 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ chương trình.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ.

Từ nguồn quỹ này, phường Quảng Phú đã tổ chức hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026. Hội chợ gồm các gian hàng dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, có 10 gian hàng tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức đổi phiếu lấy quà. Mỗi phiếu tương đương 1 suất quà trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo UBND phường Quảng Phú trao quà cho người dân.

Ngoài ra, hội chợ còn có 6 gian hàng phục vụ miễn phí cho người tham gia và người hưởng lợi chương trình. Các gian hàng mang tên “Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”, “Viết chữ thư pháp, câu đối tết”, “Gói bánh chưng”, “Cắt tóc miễn phí”, “Chụp ảnh Tết”, “Áo dài - chia sẻ yêu thương”.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Quảng Phú trao quà cho người dân.

Tại chương trình hội chợ “Tết Nhân ái”, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú đã tặng quà cho 723 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Hoạt động gói bánh chưng...

...tặng áo dài...

...cắt tóc miễn phí cho người dân.

Chương trình được tổ chức nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để trợ giúp về vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình được vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, đủ đầy, qua đó xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Tố Phương