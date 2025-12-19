Phường Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ

Chiều 19/12, đoàn công tác của phường Hạc Thành do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm (số nhà 160, đường Phan Bội Châu, phường Hạc Thành).

Phường Hạc Thành trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ liệt sĩ là bà Trịnh Thị Tâm tuổi đã cao, đang điều trị bệnh ung thư vòm họng, sống cùng con gái thường xuyên ốm đau, kinh tế chủ yếu dựa vào trợ cấp.

Ngôi nhà gia đình đang ở được xây dựng cách đây hơn 40 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau cơn bão số 10, mái nhà bị tốc, nhiều vị trí dột nát khiến sinh hoạt của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Hạc Thành đã thống nhất hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động hợp pháp khác để sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà.

Tại buổi trao kinh phí, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn nguồn hỗ trợ sẽ giúp gia đình sớm khắc phục khó khăn, yên tâm sinh hoạt.

Xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, sớm hoàn thành việc sửa chữa nhà ở.

Chi Phạm