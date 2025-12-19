Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Phường Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ

Chi Phạm
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/12, đoàn công tác của phường Hạc Thành do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm (số nhà 160, đường Phan Bội Châu, phường Hạc Thành).

Phường Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ

Chiều 19/12, đoàn công tác của phường Hạc Thành do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm (số nhà 160, đường Phan Bội Châu, phường Hạc Thành).

Phường Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ

Phường Hạc Thành trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ liệt sĩ là bà Trịnh Thị Tâm tuổi đã cao, đang điều trị bệnh ung thư vòm họng, sống cùng con gái thường xuyên ốm đau, kinh tế chủ yếu dựa vào trợ cấp.

Ngôi nhà gia đình đang ở được xây dựng cách đây hơn 40 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau cơn bão số 10, mái nhà bị tốc, nhiều vị trí dột nát khiến sinh hoạt của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Hạc Thành đã thống nhất hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động hợp pháp khác để sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà.

Tại buổi trao kinh phí, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn nguồn hỗ trợ sẽ giúp gia đình sớm khắc phục khó khăn, yên tâm sinh hoạt.

Xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoài Nhâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, sớm hoàn thành việc sửa chữa nhà ở.

Chi Phạm

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Kinh phí #gia đình liệt sĩ #Hỗ trợ #sửa chữa #Xuống cấp nghiêm trọng #Chính quyền địa phương #Phát huy truyền thống #Khắc phục khó khăn #Nhà ở

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn...
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ...
“Tỏa sáng” giữa thời bình

“Tỏa sáng” giữa thời bình

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh