Phường Đông Tiến phát quang, làm sạch đê sông Chu, sông Mã

Ngày 04/10, UBND phường Đông Tiến tổ chức lễ phát động phát quang làm sạch đê sông Chu, sông Mã năm 2025. Dự lễ phát động có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ phát động.

Hiện nay, trên địa bàn phường Đông Tiến có 6,8km đê, gồm đê hữu sông Chu và đê hữu sông Mã với tổng diện tích cần phát quang làm sạch là 43.600m2.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra canh gác và hộ đê và công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc khẩn trương hoàn thành công tác phát quang mái đê, chân đê năm 2025, phường phát động các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn ra quân phát quang đoạn đê hữu sông Chu và đê hữu sông Mã tại 6 vị trí. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 14/10/2025.

Việc phát quang, làm sạch đê sông Chu, sông Mã phục vụ công tác phòng chống thiên tai, khơi thông dòng chảy, chống ngập nước trong mùa mưa bão, thực hiện tốt pháp luật về đê điều. Đồng thời phục vụ công tác tuần tra, canh gác và xử lý giờ đầu trong mùa mưa bão.

Lan Anh