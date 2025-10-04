Hotline: 0822.173.636   |

Phường Đông Tiến phát quang, làm sạch đê sông Chu, sông Mã

Lan Anh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày  04/10, UBND phường Đông Tiến tổ chức lễ phát động phát quang làm sạch đê sông Chu, sông Mã năm 2025. Dự lễ phát động có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Ngày 04/10, UBND phường Đông Tiến tổ chức lễ phát động phát quang làm sạch đê sông Chu, sông Mã năm 2025. Dự lễ phát động có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ phát động.

Hiện nay, trên địa bàn phường Đông Tiến có 6,8km đê, gồm đê hữu sông Chu và đê hữu sông Mã với tổng diện tích cần phát quang làm sạch là 43.600m2.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra canh gác và hộ đê và công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc khẩn trương hoàn thành công tác phát quang mái đê, chân đê năm 2025, phường phát động các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn ra quân phát quang đoạn đê hữu sông Chu và đê hữu sông Mã tại 6 vị trí. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 14/10/2025.

Việc phát quang, làm sạch đê sông Chu, sông Mã phục vụ công tác phòng chống thiên tai, khơi thông dòng chảy, chống ngập nước trong mùa mưa bão, thực hiện tốt pháp luật về đê điều. Đồng thời phục vụ công tác tuần tra, canh gác và xử lý giờ đầu trong mùa mưa bão.

Lan Anh

    Xuyên đêm hộ đê sông Mã

    Từ đêm 23 đến sáng ngày 24/9, lực lượng chức năng và Nhân dân đã khẩn trương triển khai các phương án để khắc phục sự cố thấm chân đê sông Mã tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Đến sáng nay, sự cố đã cơ bản đã được khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại 8 thôn của xã Vĩnh An và các vùng lân cận. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục canh gác và theo dõi 24/24 đề phòng sự cố phát sinh.

