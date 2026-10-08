Phụ nữ xã Quảng Bình góp sức vì an sinh cộng đồng

Với phương châm lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm, Hội LHPN xã Quảng Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ các đối tượng yếu thế và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Hội LHPN xã Quảng Bình trao con giống và thức ăn chăn nuôi cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những chi hội phụ nữ thôn luôn dẫn đầu công tác an sinh xã hội của xã Quảng Bình, chi hội trưởng thôn Điền Vượng, bà Bùi Thị Thử cho biết: Sau sáp nhập thôn 6 và thôn 7, thôn Điền Vượng có 472 hội viên. Thời gian qua, chi hội phụ nữ thôn đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình nhằm giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nổi bật là mô hình thu gom phế liệu “Biến rác thải thành tiền” - phân loại rác tái chế tại nguồn, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) hay Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (28/11)... Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng đã góp phần động viên, khích lệ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện sự quan tâm của chi hội đối với những phụ nữ yếu thế trong thôn. Bên cạnh đó, chi hội còn vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng những tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua các mô hình, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn đã góp phần làm diện mạo quê hương ngày càng thêm khởi sắc.

Chia sẻ về hiệu quả của hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, bà Đàm Thị Thức, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Bình cho biết: Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã Quảng Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên dưới nhiều hình thức, như tại các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống. Thông qua đó, giúp hội viên, phụ nữ trong thôn không chỉ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của các hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong gia đình, cộng đồng và xã hội".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN xã Quảng Bình đã lắp biển 7 mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu tại các thôn, với số tiền thu được 3,8 triệu đồng. Số tiền trên, các chi hội sử dụng để tặng quà cho phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội còn huy động các nguồn lực để trao 345 con gà, thức ăn chăn nuôi cho 23 hộ phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trị giá 22 triệu đồng; trao 25 suất quà, trị giá 12,5 triệu đồng cho phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; vận động hỗ trợ 2,5 tấn gạo cho hội viên khó khăn... Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, hội đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao 6 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027; vận động hơn 600 lượt hội viên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”; tham gia làm sạch bờ biển, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường.

Cùng với đó, Hội LHPN xã tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp”, “Nhà sạch - Vườn đẹp”, “Chi hội phụ nữ xanh - sạch - đẹp”; thẩm định và gắn 20 biển “Nhà sạch - Vườn đẹp” theo tiêu chí 6.4 trong bộ tiêu chí XDNTM giai đoạn 2026-2030... Những mô hình này không chỉ phát huy hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa mới mà còn phát huy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong mỗi hội viên phụ nữ.

Cùng với đó, hội tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn thông qua hoạt động ủy thác, tín chấp với các ngân hàng. Tính đến tháng 9/2026, dư nợ tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 118 tỷ đồng; dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 16 tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 52 tỷ đồng; dư nợ với Tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) hơn 20 tỷ đồng, Ngân hàng Tài chính vi mô Thanh Hóa gần 4 tỷ đồng... Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hội viên đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, tổng số quỹ hội và quỹ các câu lạc bộ trong xã hơn 1,54 tỷ đồng, cho 213 lượt hội viên vay phát triển kinh tế.

Những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội của Hội LHPN xã Quảng Bình đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, nâng cao vai trò của tổ chức hội. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, Hội LHPN xã Quảng Bình đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo do hội và địa phương phát động; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em.

Bài và ảnh: Tiến Đạt