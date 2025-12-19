Phóng viên, biên tập viên tham gia tập huấn về ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số

Sáng 19/12, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng lớp tập huấn kỹ năng biên tập ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (19-20/12) với sự tham gia của 40 học viên là các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nhà báo Ngô Huy Hoàng, biên tập viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt kiến thức tổng quan về ảnh báo chí; kỹ năng chụp ảnh thời sự, hội nghị, sự kiện; chỉ ra những lỗi thường gặp khi tác nghiệp ảnh báo chí và hướng dẫn cách lựa chọn đề tài ảnh báo chí.

Nhà báo Ngô Huy Hoàng, biên tập viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kỹ năng biên tập ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số.

Bên cạnh đó, nhà báo Ngô Huy Hoàng cũng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cơ bản về cách chọn bố cục ảnh, chọn góc máy, các chế độ chụp hình; hướng dẫn cách lấy nét, xử lý ánh sáng khi sử dụng máy ảnh và kỹ năng biên tập ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên dự lớp tập huấn đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến kỹ năng chụp, biên tập ảnh báo chí và được nhà báo Ngô Huy Hoàng trực tiếp giải đáp.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng máy ảnh trong các điều kiện tác nghiệp khác nhau, biên tập ảnh báo chí đáp ứng nhu cầu của độc giả, qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong thời đại công nghệ số.

Trung Hiếu