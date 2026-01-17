Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN trao quà cho học sinh nghèo xã Mường Chanh

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Lan tỏa yêu thương - Ấm áp nghĩa tình quân dân” tại xã Mường Chanh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trao quà cho 20 học sinh nghèo ở Trường TH Mường Chanh.

Trong khuôn khổ chương trình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trao tặng 20 suất quà, gồm chăn ấm và nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các điểm lẻ: Piềng Tặt và Chai Lách, Trường TH Mường Chanh.

Cũng tại 2 điểm trường này, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã tặng 364 áo ấm đến trường cho các em học sinh. Đồng thời vận động, quyên góp nhiều đầu sách phù hợp với lứa tuổi học sinh, trao tặng 2 điểm trường để xây dựng phòng đọc sách.

Cảnh sát PCCC&CNCH trao áo ấm cho học sinh ở điểm Piềng Tặt, Trường TH Mường Chanh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cải tạo cơ sở vật chất tại điểm Chai Lách, Trường TH Mường Chanh.

Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp tổ chức sơn trường, sửa chữa cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên xanh, sạch, đẹp cho điểm lẻ Chai Lách, Trường TH Mường Chanh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm và quần áo, góp phần sẻ chia khó khăn với các hộ nghèo ở xã Mường Chanh. Đồng thời trao tặng bình chữa cháy cho lực lượng ANTT xã Mường Chanh, nhằm chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trao quà và bình chữa cháy tặng lực lượng ANTT xã Mường Chanh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát động. Chương trình còn là tấm lòng, sự sẻ chia của người cán bộ, chiến sĩ, tạo thêm sợi dây gắn kết bền chặt giữa lực lượng Công an với đồng bào các dân tộc vùng cao.

