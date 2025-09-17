Phó Thủ tướng: Mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá

Phó Thủ tướng yêu cầu tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, quản lý thị trường vàng theo đúng chỉ đạo, nghiên cứu để thành lập sàn vàng.

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng.

Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có báo cáo về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường. Đề nghị các đơn vị chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới.

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành khoa học, hợp lý, linh hoạt; đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỉ lệ lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn; tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán, vàng, chống đầu cơ vàng.

