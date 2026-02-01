Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm, tặng quà Tết tại các xã Quan Sơn, Tam Thanh

Chiều 1/2, Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Tết tại các xã Quan Sơn, Tam Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cụ Hà Thị Bún (100 tuổi), ở bản Đôn, xã Quan Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc thọ cụ Hà Thị Bún, bản Đôn, xã Quan Sơn, công dân tròn 100 tuổi.

Tiếp đó, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Đài Tổ quốc ghi công xã Quan Sơn. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đài Tổ quốc ghi công xã Quan Sơn.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Đội điệp báo (Quân khu 4) đóng quân trên địa bàn xã Quan Sơn và Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đóng quân trên địa bàn xã Tam Thanh.

Tại các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, các lực lượng vũ trang đã phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Quan Sơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã lắng nghe những chia sẻ của người dân về tình hình đời sống, lao động sản xuất, động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, chung sức xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Đình Giang