Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiệu Hóa

Đời sống - Xã hội

Thanh Mai
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí rộn ràng đón xuân Bính Ngọ, sáng 11/2, xã Thiệu Hóa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trao 130 suất quà, tổng trị giá 169 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa và Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao 58 suất quà từ nguồn Quỹ Liên đoàn Lao động tỉnh, với tổng trị giá 75,4 triệu đồng, cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất, giúp người lao động đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực để đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, xây dựng không khí Tết vui tươi, an lành, nghĩa tình trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công đoàn xã Thiệu Hóa trong việc chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết.

Đồng chí mong muốn Công đoàn xã tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy tốt vai trò cầu nối, quan tâm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trên địa bàn.

Thanh Mai

