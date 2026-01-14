Phim điện ảnh “Mưa đỏ” xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025

Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất) là một trong 10 tác phẩm của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025.

Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” do Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, Điện ảnh Quân đội nhân dân (Hội Điện ảnh Việt Nam) sản xuất. (Ảnh: NSX)

Lễ trao giải do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết giải thưởng, Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho hay Giải thưởng ngày càng được mở rộng về quy mô, tập hợp được sự tham gia của đông đảo văn nghệ sỹ trên cả nước.

Năm 2025, 34/34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự giải thưởng hàng năm của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Số tác giả, tác phẩm dự giải của 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố được phân ra các chuyên ngành: Văn học (gồm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình), nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, văn nghệ dân gian, múa, sân khấu.

Đánh giá về giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên cho hay kết quả đã phản ánh tương đối khách quan diện mạo sáng tác văn học, nghệ thuật của đội ngũ hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Nhìn chung, các tác phẩm vẫn duy trì khuynh hướng sáng tác theo mạch truyền thống; lực lượng tác giả trẻ có ý thức tìm tòi, đổi mới trong hình thức thể hiện nhưng nội dung, chủ đề vẫn gắn bó chặt chẽ với đời sống đương đại và những giá trị đạo lý bền vững của dân tộc.

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn được 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố để trao 6 giải A, 17 giải B, 18 giải C, 33 giải Khuyến khích và 1 giải Tác giả trẻ.

Cùng với đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xét trao 10 giải cho các tác giả thuộc Hội Văn học nghệ thuật trung ương có tác phẩm xuất sắc trong năm 2025./.

Các Giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gồm: Tranh sơn dầu “Nhịp trống đồng của họa sỹ Đỗ Ngọc Dũng (Hội Mỹ thuật Việt Nam); Sách khảo cứu “Dấu xưa lưng chừng” của Tiến sỹ Nguyễn Đăng Vũ (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam); Công trình nghiên cứu - Lý luận phê bình “Kiến trúc Việt Nam - 50 năm đất nước thống nhất” (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”, đạo diễn - Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền, đơn vị sản xuất Điện ảnh Quân đội nhân dân (Hội Điện ảnh Việt Nam); Tập truyện ký “Theo dấu chân người” của nhà văn Trình Quang Phú (Hội Nhà văn Việt Nam); Tác phẩm “A Chất: Sử thi dân tộc Tà Ôi, Tiến sỹ Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu) sưu tầm và biên soạn (Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam); Ca khúc “Sông Thương ngày trở về”, nhạc Tuấn Phương, lời thơ Ngọc Lan (Hội Nhạc sĩ Việt Nam); Vở diễn “Người thứ ba”, tác giả Anh Nguyên (Nguyễn Minh Anh), đạo diễn - Nghệ sỹ Nhân dân Lê Hùng, Nhà hát Kịch Công an nhân dân biểu diễn (Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam); Bộ ảnh “Metro tiến vào kỷ nguyên mới” của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Lê Huy (Họi Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam); Vở múa “Sesan - Dòng sông ánh sáng”, chỉ đạo nghệ thuật Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương, kịch bản và tổng đạo diễn – nghệ sỹ Tuyết Minh (Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam). 75 giải thưởng được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao cho các tác phẩm của các tác giả là Hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Trong đó có 6 giải A gồm: Bộ ảnh “Quan họ Kinh Bắc với chùa Bút Tháp” của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu (Bắc Ninh); Ca khúc “Tự hào Tổ quốc tôi”, nhạc và lời Đỗ Đình Quang (Bắc Ninh); Ảnh nghệ thuật “Nuôi tôm tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu” của tác giả Nguyễn Hoàng Huynh (Cà Mau); Tự truyện “Ong rừng” của tác giả Phan Đức Nhuận (Đà Nẵng); Sách nghiên cứu “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ) của tác giả (Nguyễn Phước Hải Trung (Huế); Tập thơ “Khúc dư hương mùa Hạ” của tác giả Khương Thị Mến (Hưng Yên).

Theo TTXVN