Phiên họp lần thứ 30 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Chiều 27/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 30 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, các địa phương đã rà soát, nhập xong dữ liệu 19.035 tàu cá xoá đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu để công khai quản lý. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản để UBND các tỉnh, thành phố ven biển, các lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu và đối chứng tàu cá nhằm quản lý chặt chẽ, thông suốt.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện giám sát các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS; kiểm soát tàu cá ra/vào cảng; xử lý tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp thứ 29. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ nhằm thực hiện nghiêm những khuyến nghị của EC.

Sau hơn 4 tháng cao điểm chống khai thác IUU, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Đến 26/1, toàn tỉnh có 6.214 tàu cá, 100% đã được cập nhật vào Vnfishbase; xóa đăng ký 204 tàu do phá dỡ, chìm đắm, bán ra ngoài tỉnh.

Từ 06/01 đến 26/01/2026, không phát sinh tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ, trên 10 ngày và không có tàu vượt ranh giới; tuy nhiên còn 9 lượt tàu có nguy cơ mất kết nối. Lũy kế từ năm 2025 đến nay có 633 tàu mất kết nối VMS, 14 tàu vượt ranh giới.

Công tác tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến 26/1, xử phạt 296 trường hợp vi phạm thủy sản; rà soát 1.185 hồ sơ, trong đó 395 hồ sơ đủ điều kiện khép không xử lý, số còn lại đang được xử lý, xác minh theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện chính sách chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản, giải bản tài cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản, dự kiến trình HĐND tỉnh trong tháng 2/2026.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành trung ương thành lập các đoàn kiểm tra tại các địa phương về thực hiện khuyến nghị của EC theo chỉ đạo của Thủ tướng về hồ sơ, tiến độ xử phạt, quy trình xử phạt... Đối với các tàu đang vướng mắc thủ tục, không đủ điều kiện cấp phép khai thác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương có giải pháp giải quyết hợp lý; kiểm soát việc xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại các cảng đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm tính chủ động về rà soát chất lượng, nguồn gốc sản phẩm của các doanh nghiệp có thủy sản xuất khẩu sang Châu Âu.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ven biển, có tàu cá nghiêm túc thực hiện rà soát, phân loại kết quả xử lý (đã phạt , không phạt, đang xác minh) các tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển bảo đảm đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, xử lý dứt điểm tàu có đủ hồ sơ để củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao nhiệm vụ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt phải kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác IUU tại vùng biển nước ngoài. Và chuẩn bị kỹ nội dung theo kịch bản làm việc với EC...

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu ngay sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao sự quyết liệt và xử lý vi phạm của các xã, phường để đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị coi việc gỡ thẻ vàng EC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc. Do đó, cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chuẩn bị sẵn sàng các nội dung kịch bản làm việc với EC.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần tuyên truyền quy định hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa để ngư dân nắm bắt và thực hiện.

Đối với cảng cá Hải Châu - cảng vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Quyết định công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Ngọc Sơn chủ động nâng cấp các hạng mục hạ tầng, lắp đặt thiết bị để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Lê Hoà