Phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối điều phối trong công tác nhân đạo

Sáng 21/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Sầm Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; đây là Đại hội điểm của Hội CTĐ cấp phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn hiện có 81 chi hội cơ sở với 2.175 hội viên, 9.221 thanh thiếu niên và 245 tình nguyện viên. Nhiệm kỳ qua, các phong trào, hoạt động nhân đạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các cấp Hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí 620 triệu đồng; trao tặng 7.660 suất quà Tết Nhân ái trị giá 3,65 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai được thực hiện kịp thời, hiệu quả, với 30 tấn hàng hóa cứu trợ hỗ trợ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực phường Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 800 lượt người; vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 3.841 đơn vị máu, vượt 120% chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực và xây dựng quỹ hội được đẩy mạnh.

Trong nhiệm kỳ, có 150 tập thể, 190 cá nhân được khen thưởng, 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đảm bảo được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Đại hội đã thông báo giới thiệu của Ban Thường vụ Đảng ủy cử lãnh đạo phường làm Chủ tịch danh dự; bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ phường Sầm Sơn khóa I gồm 25 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Thùy Linh