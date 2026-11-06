Phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

“Giải pháp nâng cao hiệu quả tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trình độ cao thuộc các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa” là chủ đề Diễn đàn khoa học vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức sáng 6/11.

Quang cảnh diễn đàn khoa học.

Theo báo cáo đề dẫn tại diễn đàn, Thanh Hóa hiện có trên 236.000 trí thức hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có 28 phó giáo sư, trên 200 tiến sĩ và gần 5.000 thạc sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc huy động và phát huy nguồn lực này vẫn còn những hạn chế. Kết nối giữa đội ngũ trí thức với cơ quan quản lý, doanh nghiệp chưa thường xuyên, chặt chẽ; cơ chế đặt hàng nghiên cứu, sử dụng kết quả khoa học chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tiễn. Nguồn lực dành cho nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ còn khó khăn; việc thu hút, trọng dụng chuyên gia và nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu khai mạc diễn đàn.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng, thế mạnh của lực lượng chuyên gia, nhà khoa học; nhận diện những lĩnh vực cần ưu tiên tập hợp nguồn lực chất lượng cao.

Trong đó, chú trọng xây dựng mạng lưới chuyên gia nòng cốt trong các ngành công nghiệp, kinh tế biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm tạo điều kiện để chất xám tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề phát triển của địa phương. Trọng tâm là đổi mới cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu của tỉnh, doanh nghiệp; hỗ trợ thử nghiệm, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; tăng cường kết nối, thu hút chuyên gia, nhà khoa học Thanh Hóa đang công tác trong và ngoài nước. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Các đại biểu dự diễn đàn khoa học.

Các ý kiến tại diễn đàn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tập hợp lực lượng đơn thuần sang kết nối theo lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể; gắn trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp với kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để hình thành những chương trình, mô hình hợp tác có tính khả thi, đưa tri thức và kết quả nghiên cứu đến gần hơn với hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu tham luận tại diễn đàn khoa học.

Thông qua diễn đàn, các kiến nghị, giải pháp được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ chế huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Tư