Pháp yêu cầu Israel chấm dứt bạo lực của người định cư tại Bờ Tây

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi Israel khẩn cấp chấm dứt các hành vi bạo lực của những người định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu bắt giữ và đưa những người liên quan ra xét xử sau vụ một thị trưởng Pháp bị hành hung trong chuyến thăm làng Taybeh.

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên tiếng yêu cầu Israel có biện pháp khẩn cấp chấm dứt bạo lực của những người định cư Israel tại Bờ Tây. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết Thị trưởng thị trấn Aulnoye-Aymeries của Pháp, ông Bernard Baudoux, đã bị những người định cư cực đoan hành hung tại khu vực này.

Ông Barrot nhấn mạnh giới chức Israel phải bắt giữ những người chịu trách nhiệm về vụ việc và đưa họ ra trước công lý. Ngoại trưởng Pháp đồng thời yêu cầu Israel nhanh chóng chấm dứt các hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn cho dân thường theo nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế.

Theo Reuters và AP, vụ việc xảy ra ngày 17/10 tại làng Taybeh, gần Ramallah, khi một đoàn các nhà ngoại giao châu Âu đến thăm địa phương. Đoàn có đại diện Pháp, Bỉ và Ba Lan cùng một số đại diện tôn giáo. Ông Baudoux tham gia chuyến đi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa thị trấn Aulnoye-Aymeries với làng Taybeh. Các thông tin ban đầu cho biết một số thành viên trong đoàn bị tấn công, trong khi phương tiện của phía ngoại giao Bỉ bị hư hại.

Cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra vụ việc. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Israel và truyền thông sở tại cũng đưa tin về vụ tấn công nhằm vào đoàn ngoại giao châu Âu. Những diễn biến này làm gia tăng sức ép quốc tế đối với Israel trong việc bảo vệ dân thường và bảo đảm an toàn cho các đoàn ngoại giao hoạt động tại Bờ Tây.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực liên quan đến những người định cư Israel tại Bờ Tây tiếp tục là vấn đề gây quan ngại. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các vụ tấn công, đe dọa và phá hoại tài sản của người Palestine đã gây thương vong, làm hư hại nhà cửa và đất canh tác, đồng thời khiến nhiều cộng đồng phải rời bỏ nơi cư trú. Cơ quan này nhấn mạnh người Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cần được bảo vệ theo luật pháp quốc tế và những người vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Vân Bình