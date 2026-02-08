Pháp tham gia tập trận Balikatan tại Philippines

Ngày 7/2, Hải quân Pháp thông báo sẽ triển khai một nhóm tàu hải quân quy mô lớn tới Philippines để tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan (Vai kề vai) năm 2026, đánh dấu mức độ tham gia sâu rộng nhất của Paris trong khuôn khổ cuộc diễn tập này từ trước đến nay.

Hải quân Pháp triển khai một nhóm tàu hải quân quy mô lớn tới Philippines. Ảnh: France 24

Theo kế hoạch sứ mệnh huấn luyện Jeanne d’Arc 2026, lực lượng Pháp tham gia gồm tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral FS Dixmude (L9015) và khinh hạm lớp La Fayette FS Aconit (F713), cùng các đơn vị thủy quân lục chiến, trực thăng và hệ thống thiết bị bay không người lái. Nhóm tàu dự kiến rời căn cứ hải quân Toulon ở miền Nam nước Pháp vào ngày 17/2, tiến hành hành trình huấn luyện dài ngày tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trước khi tham gia Balikatan.

Hải quân Pháp cho biết, cả hai tàu chiến đều đã được nâng cấp trong những năm gần đây nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong đó, tàu Dixmude được trang bị hệ thống quang điện tử hồng ngoại hải quân cho phép cung cấp hình ảnh đa phổ chất lượng cao, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động đổ bộ và chỉ huy. Khinh hạm Aconit được lắp đặt sonar gắn thân, hệ thống phòng không mới cùng các năng lực chỉ huy điều khiển được cải tiến thông qua chương trình hiện đại hóa toàn diện.

Đây là lần đầu tiên Pháp triển khai một tàu đổ bộ tấn công sàn lớn tham gia Balikatan cuộc tập trận đa quốc gia thường niên do Philippines chủ trì, với sự tham gia của Mỹ và nhiều đối tác an ninh trong khu vực. Balikatan tập trung vào các nội dung như tác chiến liên hợp, phòng thủ lãnh thổ, hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa và tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pháp đang đẩy mạnh chiến lược tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Paris có lợi ích chiến lược và các vùng lãnh thổ hải ngoại. Việc mở rộng tham gia Balikatan được xem là bước đi nhằm khẳng định vai trò của Pháp như một đối tác an ninh tích cực, đồng thời củng cố quan hệ quốc phòng với Philippines trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Minh Phương

Nguồn: France 24