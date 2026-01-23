Pháp tạm giữ tàu chở dầu bị cho là xuất phát từ Nga trên Địa Trung Hải

Ngày 22/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, lực lượng hải quân nước này đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ một tàu chở dầu bị cho là có liên quan đến Nga khi tàu đang di chuyển trên khu vực Địa Trung Hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Britannica.

Theo Tổng thống Pháp, Paris sẽ không chấp nhận các hành vi bị cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt đang được áp dụng ở cấp độ quốc tế. Ông cũng đề cập tới khái niệm “đội tàu bóng tối”, thuật ngữ mà các nước phương Tây thường sử dụng để chỉ những tàu vận chuyển dầu của Nga hoạt động ngoài hệ thống bảo hiểm và giám sát truyền thống. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển quy định quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế, đồng thời đặt ra những giới hạn nhất định đối với việc thực thi các biện pháp trừng phạt đơn phương ngoài lãnh hải quốc gia.

Con tàu mang tên Grinch, được cho là đã rời cảng Murmansk của Nga trước khi bị tạm giữ. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải công khai, Grinch là tàu chở dầu thô dài khoảng 250 mét và trong thời gian hoạt động gần đây treo cờ Comoros. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết chiến dịch được triển khai bởi lực lượng hải quân Pháp, với sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh. Sau khi bị chặn, tàu chở dầu đã được áp giải về cảng Marseille để tiến hành kiểm tra kỹ thuật và phục vụ công tác điều tra.

Phía Pháp khẳng định, việc tạm giữ tàu Grinch được tiến hành trên vùng biển quốc tế nhưng bảo đảm tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp giám sát và kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển dầu của Nga trong khuôn khổ chính sách trừng phạt hiện hành.

Pháp chặn tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên Địa Trung Hải. Ảnh: Beijing Times.

Về phần mình, phía Nga cáo buộc Paris không thông báo trước cho Moskva về vụ chặn tàu Grinch; đồng thời khẳng định đang xác minh thông tin liên quan tới thủy thủ đoàn.

Trước đó, ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết theo đề nghị của phía Mỹ, họ đã hỗ trợ bắt giữ tàu chở dầu của Nga mang tên Marinera, còn gọi là Bella 1, trên Đại Tây Dương. Chính phủ Anh tuyên bố đã chuẩn bị cơ sở pháp lý để sử dụng quân đội chặn bắt các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt trong đội tàu bóng tối của Nga.

Thanh Giang

Nguồn: RT.