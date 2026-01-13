Pháp phát động chiến dịch tuyển quân theo mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Ngày 12/1, Chính phủ Pháp chính thức phát động chiến dịch tuyển quân trên toàn quốc nhằm thu hút hàng nghìn thanh niên tham gia một mô hình “nghĩa vụ quốc gia” mới, mang tính tự nguyện và có hưởng lương, với thời hạn phục vụ 10 tháng. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng của quân đội Pháp, trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự được đánh giá là đang tăng cao.

Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pháp Fabien Mandon và các tư lệnh lục quân, hải quân và không quân tại cuộc họp báo công bố những nội dung chính của chiến dịch tuyển quân. Ảnh: AFP.

Buổi họp báo công bố những nội dung chính của chiến dịch được tổ chức tại thủ đô Paris với sự tham dự của Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pháp Fabien Mandon và các tư lệnh lục quân, hải quân và không quân – vũ trụ.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Catherine Vautrin kêu gọi giới trẻ “hãy dám thử sức, hãy dấn thân và nắm bắt cơ hội”. Bà nhấn mạnh đây là một chương trình thuần túy quân sự, được thiết kế để củng cố năng lực phòng thủ quốc gia.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon, cho biết quá trình tuyển chọn sẽ dựa trên ba tiêu chí chính: động lực cá nhân, thể lực và mong muốn phục vụ đất nước. Chương trình mở ra nhiều vị trí đa dạng, từ vận hành máy bay không người lái, tác chiến đặc nhiệm, phòng thủ không gian mạng cho tới các vị trí hậu cần như thợ làm bánh trong quân đội.

Một số nhóm đối tượng được ưu tiên tuyển dụng, trong đó có sinh viên y khoa cho lực lượng quân y, cũng như các kỹ thuật viên và kỹ sư trẻ để tham gia bảo dưỡng và vận hành các trang thiết bị quân sự công nghệ cao.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó, khi công bố dự án vào cuối tháng 11/2025, cho biết lực lượng tham gia nghĩa vụ quốc gia mới sẽ chỉ phục vụ trên lãnh thổ Pháp. Các tân binh sẽ bắt đầu bằng 1 tháng huấn luyện cơ bản, sau đó là 9 tháng công tác trong các đơn vị quân đội.

Các thanh niên khu vực Ambérieu-en-Bugey (gần Lyon) tham gia chương trình Nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Ảnh: Actu.fr.

Do hạn chế ngân sách, chương trình sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước. Trong năm đầu tiên, khoảng 3.000 thanh niên sẽ được tuyển chọn. Con số này dự kiến tăng lên 10.000 người mỗi năm vào năm 2030 và đạt khoảng 42.500 người vào năm 2035.

Theo dự kiến, khoảng 80% số người tham gia sẽ là thanh niên từ 18–19 tuổi, coi đây như một “năm gián đoạn” trước khi bước vào bậc đại học. Số còn lại, dưới 25 tuổi, sẽ được tuyển chọn dựa trên chuyên môn cụ thể như kỹ sư, y tá hay phiên dịch. Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận mức lương tối thiểu 800 euro/tháng, được bảo đảm điều kiện sinh hoạt và trang bị theo tiêu chuẩn quân đội.

Ngọc Liên

France 24