Pháp cảnh báo nguy cơ can thiệp bầu cử, chỉ trích Elon Musk

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk sử dụng mạng xã hội để gây sức ép và tác động đến các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời cảnh báo nguy cơ can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức tại Paris ngày 13/10, ông Barrot cho rằng các lực lượng muốn làm suy yếu nền dân chủ sẽ tìm cách khai thác những bất đồng trong xã hội Pháp trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5/2027. Ông Barrot nói: “Những kẻ thù của nền dân chủ sẽ làm mọi cách để gây bất ổn cho chúng ta”.

Theo Ngoại trưởng Pháp, các lực lượng này có thể lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như nhập cư, chủ nghĩa thế tục và xung đột Israel - Palestine để kích động thù hận, làm gia tăng căng thẳng trong xã hội.

Ông Barrot cũng chỉ trích chủ sở hữu mạng xã hội X Elon Musk, cho rằng tỷ phú này sử dụng sức lan tỏa của nền tảng để tác động đến các cuộc tranh luận chính trị tại châu Âu. Ông cáo buộc ông Musk tiến hành các chiến dịch quấy rối trên mạng nhằm vào các nhà lãnh đạo châu Âu, qua đó tìm cách định hướng tranh luận trong nước thông qua khả năng lan truyền thông tin rộng rãi của mạng xã hội.

Ông Musk từng công khai ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng chính trị cực hữu tại Đức. Ông từng đăng tải thông điệp cho rằng “chỉ có AfD mới có thể cứu nước Đức”, đồng thời đăng bài bình luận bảo vệ đảng này trước những cáo buộc cực đoan.

Ngoài ra, ông Barrot cũng cáo buộc một công ty của Israel đã tạo các tài khoản giả mạo mang danh tính người Pháp để đăng tải nội dung liên quan đến xung đột Israel - Palestine. Tuy nhiên, ông không nêu tên công ty bị cáo buộc.

Ngoại trưởng Barrot khẳng định Pháp sẽ không chấp nhận các nỗ lực từ bên ngoài nhằm tác động đến các cuộc tranh luận chính trị trong nước. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài, bất kể xuất phát từ đâu. Đây là vấn đề chủ quyền”.

Thúy Hà