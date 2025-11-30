Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho Đắk Lắk 50 tỷ đồng; Khánh Hòa 40 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng; Lâm Đồng 30 tỷ đồng.

Như vậy, đến 29/11, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 275 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong đó, phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng 50 tỷ đồng.

Số tiền này là sự đóng góp, tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại bởi mưa lũ. Qua đó góp thêm nguồn lực để đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất.

Theo VTV

Từ khóa:

#Khánh hòa #Gia lai #Phân bổ #tỉnh #Mặt trận Tổ quốc #Cứu trợ #Việt nam #vận động #Khắc phục hậu quả #Thiệt hại nặng nề

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đang giữa mùa hạ giá, khuyến mãi lớn nhất trong năm nhưng nhiều con phố thương mại ở khu vực TP Thanh Hóa cũ vẫn khá vắng vẻ, nhiều người bán hàng than ế. Bức tranh thương mại mùa khuyến mãi ở Thanh Hóa cũng giống nhiều đô thị lớn khác như thông tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh