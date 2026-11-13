Ông Trump tuyên bố có thể sử dụng vũ lực chống Iran ngay lập tức nếu đồng minh và tàu thuyền của Mỹ bị đe dọa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự chống Iran nếu các đồng minh và tàu thuyền của Mỹ bị đe dọa, đồng thời khẳng định có khả năng phá hủy các cơ sở năng lượng, cầu đường và năng lực sản xuất của Tehran chỉ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ đang duy trì sức ép kinh tế và quân sự theo đề nghị của một số đồng minh vùng Vịnh.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Salem News Channel ngày 12/11, khi được hỏi liệu có ngần ngại sử dụng vũ lực để ngăn Iran đe dọa các đồng minh và tàu thuyền của Mỹ hay không, ông Trump khẳng định: “Không hề do dự”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang kiểm soát hoàn toàn Vịnh Ba Tư và không chịu tổn thất binh sĩ nào trong 5 tháng qua. Ông cũng cảnh báo có thể hành động quân sự ngay lập tức nếu nhận thấy tình hình diễn biến theo chiều hướng bất lợi.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với ông Stephen A. Smith tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã đề nghị Mỹ tạm thời duy trì cách tiếp cận hiện nay, thay vì tiến hành thêm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Ông Trump nói rằng Saudi Arabia đề nghị Washington “hãy cứ để tình hình như hiện nay trong một thời gian”, đồng thời thừa nhận bản thân không hoàn toàn đồng tình với đề nghị này.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định nếu không có những đề nghị trên, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington hiện phần lớn vẫn tránh tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Iran, nhưng có khả năng phá hủy các mục tiêu này cùng năng lực sản xuất của Tehran chỉ trong vòng 3 ngày.

Đề cập tình hình kinh tế Iran, ông Trump cho rằng sức ép từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đang khiến chính quyền Tehran suy yếu. Ông tuyên bố Iran đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát 301%, nền kinh tế suy sụp, không đủ khả năng trả lương cho binh sĩ, trong khi các lực lượng quân sự, hải quân và không quân đã bị tổn thất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, ông Trump thừa nhận giá xăng tăng do xung đột đã góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song vẫn bảo vệ quyết định tấn công Iran của chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei ngày 12/11 đã cảnh báo rằng các quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc hậu cần cho các hoạt động của Mỹ chống lại Tehran sẽ bị coi là tham gia vào hành động gây hấn của Washington.

Thanh Vân