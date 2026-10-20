Ông Trump để ngỏ khả năng gặp ông Putin và ông Tập bàn về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách chấm dứt xung đột, bất kể Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có tham dự hay không. Khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng để tham dự một cuộc vận động tại bang Kansas ngày 19/10, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt cuộc chiến, bất kể có người ở đó hay không” ( ám chỉ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky).

Được biết, trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc trong hai ngày 18-19/11.

Ông Trump bày tỏ sẵn sàng tham gia nếu Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý, đồng thời cho biết vấn đề thương mại cũng có thể được đưa ra thảo luận. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ưu tiên của ông trong cuộc gặp tiềm năng là vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa, song cũng để ngỏ khả năng đề cập đến xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/10 cho biết ý tưởng về một cuộc gặp như vậy mới chỉ được đề cập về nguyên tắc, chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian, chương trình nghị sự hay nội dung thảo luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cũng cho biết chưa có thông tin về cuộc gặp tiềm năng này.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Zelensky liên quan đến cách tiếp cận của Washington đối với Moskva.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên mà không có sự tham gia của Ukraine cũng vấp phải phản ứng từ Kyiv. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cảnh báo cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc nếu loại Ukraine khỏi tiến trình thảo luận có thể gây tác động bất lợi đối với nỗ lực chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng Ukraine cuối cùng vẫn cần tham gia để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Hiện chưa có xác nhận chính thức về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên cũng như khả năng Tổng thống Ukraine tham gia các cuộc thảo luận liên quan.

Thu Uyên