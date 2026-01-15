NSRP lần đầu tiên chế biến thành công lô dầu thô ngoài nguồn truyền thống từ Cô-oét

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa công bố đã tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn truyền thống từ Cô-oét, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành và nâng cao tính linh hoạt về nguồn nguyên liệu của nhà máy.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

Cụ thể, lô dầu thô Das Blend với khối lượng khoảng 1 triệu thùng đã cập cảng NSRP an toàn vào ngày 23/12/2025. Sau khi hoàn tất các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn, hàng hải và kỹ thuật, toàn bộ lượng dầu thô này đã được đưa vào hệ thống sản xuất và hoàn tất chế biến vào ngày 12/1/2026, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn vận hành.

Das Blend là loại dầu thô có đặc tính chế biến thuận lợi, với tỷ lệ thu hồi cao các sản phẩm nhẹ và trung bình cao, đồng thời tạo ra lượng cặn thấp. Loại dầu này nằm trong chiến lược của NSRP nhằm chế biến bổ sung 10-12 triệu thùng dầu thô mới mỗi năm, kết hợp với dầu thô Cô-oét hoặc các loại dầu trung bình tương đương, đặc biệt trong những giai đoạn vận hành đặc thù như thay xúc tác (CCO) tại phân xưởng Hydro xử lý cặn (RHDS).

Theo NSRP, việc chế biến thành công nguồn dầu thô mới khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng thích ứng và mức độ sẵn sàng của nhà máy trong việc xử lý các loại nguyên liệu thay thế một cách an toàn, hiệu quả.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, góp phần duy trì hoạt động ổn định ở mức khoảng 120% công suất thiết kế, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. NSRP đang từng bước đưa vào sử dụng các nguồn dầu thô thay thế với khối lượng phù hợp, song song với nguồn cung dầu thô dài hạn từ Cô-oét (bao gồm dầu thô xuất khẩu của Cô-oét - KEC) theo hợp đồng cung cấp dầu thô (COSA).

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP, cho biết: “Việc chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Cô-oét là minh chứng cho năng lực vận hành xuất sắc và khả năng thích ứng của NSRP. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và linh hoạt từ các nhà đầu tư cũng như Tập đoàn Dầu khí Cô-oét (KPC) - đối tác cung cấp dầu thô lâu dài của NSRP, tạo điều kiện cho công ty triển khai những sáng kiến góp phần củng cố sự ổn định lâu dài và đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam".

NSRP cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hiệu suất, mở rộng khả năng tiếp nhận nhiều loại dầu thô khác nhau, đồng thời duy trì cam kết vận hành an toàn, tin cậy và phát triển bền vững.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp 27,6% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Trong những năm qua, NSRP đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Giai đoạn 2021-2025, sản lượng sản xuất của nhà máy tăng từ 2% đến 40% so với các năm trước đó. Hàng năm, NSRP đóng góp trên 20.000 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, công nghiệp lọc hóa dầu là nhóm ngành có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của Thanh Hóa, chiếm 27,6% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2025, đồng thời tạo động lực quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ liên quan phát triển.

Minh Hằng - Hồng Anh