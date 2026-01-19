Nông Cống phát triển các mô hình kinh tế tạo sinh kế bền vững

Sau khi hợp nhất từ các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Khôi, Minh Nghĩa và thị trấn Nông Cống, xã Nông Cống không chỉ có một không gian địa lý rộng lớn hơn mà còn mở ra một “cơ hội vàng” để bứt phá về kinh tế.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Vũ Minh Lượng ở thôn Tân Sơn, xã Nông Cống.

Về Nông Cống hôm nay, câu chuyện làm kinh tế của người dân đã thay đổi rõ rệt, thể hiện ở sự tính toán bài bản về thị trường và công nghệ. Sự chuyển dịch này không đơn thuần là thay đổi cây trồng, con nuôi, mà là bước nhảy vọt từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, nơi giá trị gia tăng được đặt lên hàng đầu. Từ hộ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình nhờ kiên trì đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt đã vươn lên khá giả, cải thiện thu nhập bền vững. Các mô hình kinh tế mang lại việc làm tại chỗ cho người lao động, hạn chế tình trạng ly hương, góp phần thúc đẩy phong trào XDNTM ở địa phương.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Vũ Minh Lượng ở thôn Tân Sơn là một minh chứng rõ nét cho sự đổi thay về kinh tế nơi đây. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, những năm đầu lập nghiệp ông Lượng gặp muôn vàn khó khăn. Khi địa phương có chủ trương giao đất, ông nhận thầu gần 1ha để phát triển kinh tế, chủ yếu là trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Nhờ kiên trì và áp dụng phương thức sản xuất phù hợp, ông đã vươn lên trở thành hộ khá, thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.

Sau sáp nhập, xã đã định vị lại không gian phát triển, đưa ra những định hướng phát triển cho từng lĩnh vực. Về nông nghiệp, xã hỗ trợ tối đa để nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, hiệu quả của người dân. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và với mong muốn giúp người dân nâng cao thu nhập, xã đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cùng với công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các tổ chức đoàn thể cũng nhận ủy thác nguồn vốn, tạo điều kiện để bà con mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ vậy, nhiều hộ dân có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập. Có thể kể đến mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua tập trung tại thôn Tiên Lược, giá trị đạt 500 - 600 triệu đồng/ha/vụ; mô hình nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao trồng dưa leo siêu trái, dưa bao tử ở thôn Đồng Thọ, Tân Dân, Lê Xá 2, ước tính giá trị 200- 250 triệu đồng/ha/năm; mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP trên 25ha tại thôn Trường Quang giá trị đạt 125 - 130 triệu đồng/ha/năm.

Cùng với đó, xã phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh triển khai mô hình phân bón hữu cơ cho cây cói với diện tích 10ha tại thôn Trường Loan; khảo nghiệm công thức bón phân hữu cơ với diện tích 5ha cho cói tại thôn Cộng Hòa 2, mô hình đã được đánh giá hiệu quả để nhân ra diện rộng... Đến nay, diện tích liên kết, bao tiêu sản phẩm năm 2025 toàn xã đạt 262ha.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống, các mô hình kinh tế nông nghiệp mới đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mang đậm dấu ấn địa phương. Hiện nay xã có 6 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Gạo tím quê nông thôn - xã Minh Khôi cũ; Dưa Aiko - thị trấn Nông Cống cũ; Gạo sạch đặc sản Cung Điền - xã Minh Nghĩa cũ; hương bài Vạn Thắng - xã Vạn Thắng cũ; Yến sào Nam Khánh, Yến Hũ chưng sẵn Nam Khánh - xã Vạn Hòa cũ. Sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình kinh tế đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống của người dân Nông Cống, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê đang nỗ lực vươn lên, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể, tinh thần chủ động và ý chí vươn lên của người dân trong XDNTM hiện đại. Các mô hình kinh tế ở Nông Cống đang phát huy hiệu quả bền vững, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bài và ảnh: Lương Khánh