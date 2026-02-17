Nơi giao thừa không có pháo hoa

Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khi nhà nhà quây quần bên mâm cỗ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới, thì tại các khu vực cấp cứu, hồi sức, khu phòng mổ ở các bệnh viện, Tết đã dừng lại sau cánh cửa. Phía trong là cuộc chiến giành giật sự sống cho người bệnh. Ở đó không có tiếng pháo hoa, chỉ có ánh đèn phòng mổ, tiếng máy thở, tiếng monitor theo dõi sinh tồn vang lên đều đặn và những bước chân vội vã của y, bác sĩ.

Trung tâm Cấp cứu và hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu chuyển đến trong đêm giao thừa.

Trung tâm cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đêm giao thừa, vẫn không khí làm việc vẫn tất bật, khẩn trương, vẫn là những giây phút giằng co với tử thần để cứu sống tính mạng người bệnh.

Những ngày đầu kỳ nghỉ Tết năm nay, lượng bệnh nhân tăng mạnh so với ngày thường; số ca nặng, nguy kịch cũng gia tăng. Cơ cấu bệnh cấp cứu thay đổi rõ rệt, trong đó tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao. Công việc của y, bác sĩ vì thế càng áp lực hơn.

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Lê Xuân Quý, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Với chúng tôi, Tết dường như không còn quan trọng nữa. Đặc thù của trung tâm cấp cứu là tiếp nhận toàn những trường hợp khẩn cấp, bệnh nặng. Vì vậy, ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi luôn nỗ lực để cấp cứu tốt nhất cho người bệnh. Năm mới đến, chỉ mong mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an".

Tại khu vực Gây mê hồi sức của bệnh viện, đêm giao thừa, các phòng mổ vẫn sáng đèn liên tục. Các ca mổ được triển khai liên tiếp xuyên đêm. Có những ca đa chấn thương do tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, vỡ tạng... được đưa vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, đòi hỏi kíp gây mê - phẫu thuật phối hợp khẩn trương, chính xác từng phút.

Ca mổ cấp cứu trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tết như này thì không có mổ phiên, chúng tôi chỉ mổ cấp cứu thôi. Năm nay, bệnh nhân phải mổ cấp cứu tăng mạnh. Mỗi ngày chúng tôi mổ cấp cứu 25 - 30 ca. Tỷ lệ bệnh nhân nặng khá nhiều. Nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia nên tình trạng rất nặng nề và tính chất cấp cứu tính theo khoảnh khắc, theo phút, thậm chí theo giây. Do đó, chúng tôi phải tập trung cao độ toàn bộ ê kip để cấp cứu tốt nhất cho bệnh nhân. Đêm giao thừa hay ngày thường với chúng tôi đều là những ca mổ phải bảo đảm an toàn cao nhất".

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đêm giao thừa vẫn còn 16 bệnh nhi đang điều trị. Phần lớn là trẻ sinh non, gặp biến chứng sau sinh, phải duy trì sự sống bằng hệ thống hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng đặc biệt.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Thúy, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với việc đón Tết tại bệnh viện cùng bệnh nhi. Mong muốn lớn nhất trong năm mới là tất cả các bé sớm phục hồi sức khỏe để được trở về trong vòng tay gia đình".

Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đêm giao thừa vẫn còn 16 bệnh nhi đang điều trị.

Khoảnh khắc 0 giờ, khi ngoài kia pháo hoa bừng sáng, trong phòng mổ hay các khu vực cấp cứu, hồi sức ở các bệnh viện, chỉ có ánh đèn trắng và những ánh mắt dõi theo từng chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Không ai đếm ngược thời gian, chỉ lặng lẽ đếm từng nhịp mạch, từng hơi thở.

Và rồi, khi một ca mổ thành công, một bệnh nhân qua cơn nguy kịch, một nhịp tim trở lại ổn định... đó chính là “tiếng pháo hoa” đặc biệt nhất đối với những người thầy thuốc. Đối với các y, bác sĩ, nhân viên y tế, Tết dù có vất vả đến bao nhiêu, nhưng được thấy bệnh nhân bình phục chính là niềm hạnh phúc, là động lực lớn nhất để họ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “nâng cao y lực, trọn vẹn y đức, cứu sống bệnh nhân”.

Thuỳ Dung