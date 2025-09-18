Nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 493/TB-VPCP ngày 18/9/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Bảo đảm hoàn thành mục tiêu 3000 km đường bộ cao tốc và dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025.

Thông báo kết luận nêu rõ: Đầu tư công là một trong ba trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế. Các công trình trọng điểm hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực. Vì vậy, việc sớm triển khai, hoàn thành các công trình dự án trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, góp phần giảm ách tắc giao thông, tạo môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”.

Tại Phiên họp lần thứ 19 ngày 31/7/2025 (Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 06/8/2025), Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Thời gian qua, các bộ ngành đã tích cực triển khai và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: (1) hoàn thành thêm 208km đường cao tốc so với Phiên họp thứ 19, nâng tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476km; (2) khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, Dự án thành phần 3 (DATP3) Vành đai 4; (3) tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 19/8/2025; (4) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP; (5) đã hoàn thành và trình Chính phủ Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản. Tuy nhiên còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành: (1) các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các trạm dừng nghỉ; các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn và Đồng Nai chưa hoàn thành GPMB các dự án trong tháng 8 năm 2025; (2) tiến độ triển khai các dự án chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mỗi tháng tăng ít nhất 10% sản lượng). Đồng thời tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Bảo đảm hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025

Từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, thời tiết đang trong mùa mưa bão với nhiều biến động bất lợi, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra để hoàn thành đúng tiến độ các dự án, nhất là với mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là thành tích tiêu biểu của cả nhiệm kỳ để chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Bên cạnh đó, các dự án mới khởi công, các dự án đang chuẩn bị đầu tư cũng cần phải gấp rút triển khai để góp phần vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và có trên 1.700km đường bộ ven biển vào năm 2025; đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành. Yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, thời tiết bất lợi; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc, áp dụng giải pháp kỹ thuật hiện đại để đưa các dự án cao tốc, đường ven biển trong kế hoạch hoàn thành năm 2025 vào vận hành, khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các dự án thành phần để bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ triển khai Dự án.

Hoàn thiện ngay các thủ tục để khởi công dự án hoàn thiện các ống hầm còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Về thủ tục chuẩn bị đầu tư , Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2025. Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku, phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2025. Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng hoàn thiện ngay các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các bước để khởi công dự án hoàn thiện các ống hầm còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam như hầm Cù Mông, Núi Vung, Thần Vũ... vào ngày 19/12/2025 bảo đảm tính kết nối, đồng bộ trong khai thác, vận hành; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, hoàn thành báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong tháng 9/2025.

Khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án hoàn thành năm 2025 trong tháng 9

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, hoàn thành trong tháng 9/2025. Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố Cần Thơ, An Giang rà soát nhu cầu vật liệu, điều chuyển linh hoạt đáp ứng tiến độ triển khai dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhất là với DATP1 đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Tỉnh An Giang, Đồng Tháp xem xét ưu tiên bố trí nguồn vật liệu đắp cho các dự án do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025

Về công tác tổ chức thi công , Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La đôn đốc chủ đầu tư/nhà đầu tư quyết liệt triển khai ngay từ giai đoạn đầu các dự án Dầu Giây - Tân Phú, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Ninh Bình - Hải Phòng, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Hòa Bình - Mộc Châu bảo đảm tiến độ đề ra.

Thành phố Hồ Chí Minh cần nêu cao vai trò đi đầu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung trong chỉ đạo, điều hành để quyết tâm hoàn thành dự án Vành đai 3 trong năm 2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển, bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có trên 1.700km theo Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Các chủ đầu tư lưu ý, phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...

Về khởi công, khánh thành các dự án, công trình nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đề xuất các công trình khánh thành, khởi công gửi Bộ Xây dựng tổng hợp trước ngày 10/11/2025, trên tinh thần mỗi tổ chức phấn đấu có ít nhất 02 công trình/dự án đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đề xuất khen thưởng cho các địa phương, đơn vị, cá nhân xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" vào dịp 19/12/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án trên toàn quốc vào dịp 19/12/2025.

Hoàn thành các cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong khai thác khoáng sản trong tháng 9/2025

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản; hướng dẫn tỉnh Lâm Đồng phương án xử lý chồng lấn giữa Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với dự án Tân Phú - Bảo Lộc, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Bộ Công Thương hướng dẫn tỉnh Lâm Đồng giải quyết vướng mắc về phương án khai thác khu mỏ bô xít Nhân Cơ đã được cấp phép chồng lấn với dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Bộ Tài chính hoàn thiện báo cáo, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, hoàn thành trong tháng 9/2025; khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 9/2025.

