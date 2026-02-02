Ninh Bình FC để lại hình ảnh phản cảm sau thất bại trước CAHN; Man City hụt hơi, Man Utd kịch tính vào top 4

Carlos Alcaraz đi vào lịch sử sau chức vô địch Australian Open 2026; Ngày tái xuất buồn của Văn Hậu và màn ra mắt kém may mắn của Thái Sơn; Senegal nổi loạn: Từ chối chấp hành án phạt sau chức vô địch AFCON 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/2).

Ninh Bình FC để lại hình ảnh phản cảm sau thất bại trước Công an Hà Nội

Trận tâm điểm vòng 12 V-League giữa CAHN và Ninh Bình đã kết thúc với dư chấn lớn sau thất bại 2-3 của đội khách.

HLV Gerard Albadajejo và một số cầu thủ Ninh Bình “quây” trọng tài chính khi tan trận.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Gerard Albadajejo cùng các cầu thủ Ninh Bình đã vây quanh trọng tài người Malaysia, Razlan Joffri Bin Ali, để phản ứng dữ dội về các quyết định trên sân. Thậm chí, ban huấn luyện đội khách đã phải can thiệp quyết liệt để ngăn cản vị HLV người Tây Ban Nha có những hành vi quá khích.

Trong cuộc họp báo, HLV Albadajejo không ngần ngại chỉ trích trọng tài ngoại đã “phá hỏng trận đấu” và cho rằng trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi hơn. Với những phản ứng gay gắt và hình ảnh thiếu kiềm chế trên sân Hàng Đẫy, ban huấn luyện Ninh Bình đang đối mặt với án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Ngày tái xuất buồn của Văn Hậu và màn ra mắt kém may mắn của Thái Sơn

Trận đại chiến giữa CAHN và Ninh Bình tại vòng 12 V-League đã để lại nhiều nỗi lo về lực lượng cho cả hai đội.

Văn Hậu gặp chấn thương ở bắp chân phải.

Sau hơn 2 năm điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu có màn tái xuất V-League đầy hứa hẹn nhưng không may phải rời sân ở hiệp 2 do đau bắp chân phải. Ban huấn luyện CAHN hiện đang nín thở chờ đợi kết quả kiểm tra để hy vọng hậu vệ số 5 không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Thái Sơn được băng cố định khu vực đầu gối chân phải.

Bên kia chiến tuyến, tiền vệ Thái Sơn cũng có ngày ra mắt CLB Ninh Bình đáng quên. Chỉ sau 10 phút vào sân, anh dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và không thể tự di chuyển sau trận. HLV Gerard Albadajejo bày tỏ sự lo ngại về tình hình của cậu học trò, báo hiệu một đợt nghỉ thi đấu dài ngày cho ngôi sao trẻ này.

Xác định 4 cặp tứ kết Futsal châu Á 2026: ĐT Việt Nam đối đầu “ngọn núi” Indonesia

Vòng bảng VCK Futsal châu Á 2026 đã chính thức khép lại, xác định đầy đủ 8 cái tên lọt vào tứ kết. Tại bảng C và D, Nhật Bản và Iran khẳng định sức mạnh tuyệt đối với ngôi đầu bảng, trong khi Uzbekistan và Afghanistan là những đội giành vé đi tiếp còn lại.

Tâm điểm của vòng knock-out diễn ra vào ngày 3/2 là cuộc chạm trán giữa ĐT futsal Việt Nam và chủ nhà Indonesia. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn trước đương kim vô địch SEA Games 33 dưới sức ép của hơn 15.000 khán giả tại Indonesia Arena.

Các cặp đấu còn lại gồm: Thái Lan - Iraq, Nhật Bản - Afghanistan và Iran - Uzbekistan.

Man City hụt hơi, Man Utd kịch tính vào top 4

Vòng đấu Ngoại hạng Anh rạng sáng nay chứng kiến những kịch bản điên rồ tại London và Manchester.

Tottenham khởi đầu chệch choạc trước Man City (Ảnh: Getty).

Trên sân nhà, Tottenham đã có màn lội ngược dòng quả cảm để cầm hòa Man City 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Tiền đạo Dominic Solanke trở thành người hùng với một cú đúp, trong đó có siêu phẩm “bọ cạp” ở phút 70.

Kết quả này khiến Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn mở tỷ số của Casemiro (Ảnh Getty).

Tại Old Trafford, Man Utd cũng tạo nên một bữa tiệc bàn thắng nghẹt thở trước Fulham. Dù dẫn trước 2-0 nhưng “Quỷ đỏ” đã để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ nhất.

Tuy nhiên, Benjamin Sesko đã kịp tỏa sáng ở phút 90+4 để ấn định chiến thắng 3-2, đưa đoàn quân của Michael Carrick trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Senegal nổi loạn: Từ chối chấp hành án phạt sau chức vô địch AFCON 2025

Liên đoàn Bóng đá Senegal vừa gây sốc khi tuyên bố không tuân thủ các án phạt kỷ luật và tài chính từ Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sau trận chung kết với Morocco.

Senegal vô địch AFCON 2025.

Dù giành ngôi vô địch, Senegal cùng HLV Pape Thiaw và các ngôi sao như Illiman Ndiaye, Ismaila Sarr vẫn phải nhận án phạt nặng do những phản ứng quá khích với trọng tài và tình trạng hỗn loạn trên khán đài.

Phía Senegal khẳng định các quyết định của CAF là phiến diện và không phản ánh đúng thực tế diễn biến căng thẳng trên sân. Mặc dù CAF đã bác bỏ đơn khiếu nại đòi tước danh hiệu từ phía Morocco, nhưng việc Senegal công khai “bật” lại tổ chức quản lý bóng đá châu lục đang đẩy căng thẳng lên cao trào, đe dọa trực tiếp đến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội bóng này.

Carlos Alcaraz đi vào lịch sử sau chức vô địch Australian Open 2026

Tối 1/2, Carlos Alcaraz đã đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) để lần đầu tiên đăng quang tại Australian Open.

Alcaraz đi vào lịch sử sau chiến thắng trước Djokovic (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp tay vợt 22 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử hoàn thành bộ sưu tập trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam. Alcaraz cũng là người thứ 9 trong lịch sử quần vợt nam đạt được kỳ tích này, sánh ngang với các huyền thoại như Federer, Nadal và Djokovic.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz cho biết sự hoài nghi từ dư luận chính là động lực lớn nhất để anh khổ luyện. Anh cũng dành lời tri ân đặc biệt tới đàn anh Rafael Nadal khi lần đầu tiên được thần tượng trực tiếp dự khán một trận chung kết của mình.

HS