Những điều ước dưới tán cây

Với trẻ em vùng cao, những hoạt động giản dị ở trường học không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần tạo nên đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, việc viết điều ước lên những quả hồng đã trở thành cách để các em bày tỏ suy nghĩ, lưu giữ những mong ước hồn nhiên dưới mái trường.

Những điều ước được các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương gửi gắm trong những quả hồng và treo dưới tán cây.

Có lẽ với những đứa trẻ miền núi cao, mùa mưa đã trở nên quen thuộc. Nhưng mỗi khi mưa kéo dài, con đường đến trường lại thêm khó khăn, vất vả. Thầy giáo Lê Văn Tình, giáo viên Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, chia sẻ: “Với trẻ em miền núi, con đường đến trường không đo bằng km mà bằng những vất vả, gian nan. Con đường ấy càng trở nên hiểm nguy hơn khi vào mùa mưa lũ”.

Với học sinh nội trú, trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi các em ăn, ở, vui chơi và cùng nhau lớn lên. Vì thế, những hoạt động ở trường càng có ý nghĩa đặc biệt. Thế nên, trong suốt những ngày mưa vừa qua, các em nhỏ ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương vẫn rất háo hức khi được nhận những quả hồng đặc biệt - quả hồng để viết những ước mơ.

Những quả hồng xinh xắn, khi mở ra, bên trong có phần để các em viết tên, lớp và điều mong muốn của chính mình. Có em viết rất nhanh, cũng có em cầm mãi quả hồng trên tay, phân vân không biết nên viết điều gì trước. Và có những em gửi gắm trong quả hồng thật nhiều những mong muốn hồn nhiên. “Em muốn làm cô giáo, em mong ông sẽ không đón muộn, mong mẹ không bắt em ăn nhiều và mong có đồ chơi mới”. Cô bé Thanh Trúc, học sinh lớp 2, vui vẻ đọc những ước mơ được nắn nót viết trong quả hồng. Với cô bé, chia sẻ điều mình mong muốn với bạn bè, thầy cô cũng đem đến thật nhiều niềm vui.

Còn với các em nhỏ lớp 1, đang tập đánh vần, làm quen với bảng chữ cái, những quả hồng cũng mang đến niềm thích thú. Có em nhờ sự hỗ trợ của cô giáo, có em chưa viết được thì miệt mài dùng bút màu để vẽ. Em muốn làm chú bộ đội bảo vệ biên cương, em lại muốn trở thành người bán hàng tạp hóa để được thỏa thích với những món đồ ăn vặt mình yêu thích. Có em mơ trở thành tỷ phú, lái ô tô vòng quanh thế giới... Dẫu những hình vẽ mô tả ước mơ còn vụng về, nguệch ngoạc, nhưng phía sau những nét vẽ hồn nhiên ấy là cả thế giới tưởng tượng đầy màu sắc của các em.

Có những điều ước nhỏ xinh, hồn nhiên như ánh mắt, nụ cười của những cô bé, cậu bé mới chập chững vào lớp 1. Và cũng có bao điều ước đã mang dáng hình của những suy nghĩ, dự định riêng của anh chị lớp lớn. Đó là mong muốn học tập thật tốt, thi đậu vào ngôi trường cấp III mơ ước, là mai kia bước vào giảng đường đại học hay trở thành những bác sĩ, kỹ sư... Dường như, điều ước trong quả hồng cũng giống như những dấu mốc thời gian, ghi lại hành trình khôn lớn và trưởng thành của mỗi em nhỏ nơi đây.

Những điều ước được các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương gửi gắm trong những quả hồng và treo dưới tán cây.

Những điều ước trong quả hồng sẽ được treo dưới tán cây ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, để mỗi ngày các em có thể nhìn ngắm ước mơ của chính mình và bạn bè xung quanh. Ước mơ của hôm nay có thể sẽ thay đổi vào ngày mai, nhưng có lẽ niềm háo hức, đợi chờ và hy vọng thì sẽ còn lại mãi, như ký ức tuổi thơ thật đẹp dưới mái trường.

Ở nơi việc đến trường đôi khi đã là một hành trình nhiều nhọc nhằn, những hoạt động giản dị đã góp phần làm nên một đời sống học đường gần gũi, nơi các em được vui chơi, sẻ chia và bộc lộ điều mình mong muốn. Chuyện học ở trường không chỉ gói gọn trong những giờ học, bài kiểm tra hay con chữ trên trang vở, mà còn được tạo nên từ bao khoảnh khắc rất đỗi bình thường như cùng nhau viết một điều ước, cùng ngắm những quả hồng đung đưa trên cành. Những quả hồng mang theo điều ước tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương vì thế, không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn trở thành nơi lưu giữ thế giới tâm hồn trong trẻo và những dấu ấn đẹp trên hành trình các em lớn lên.

Rồi những quả hồng sẽ ở lại dưới tán cây. Những điều ước có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng ký ức về thời gian cùng viết, cùng treo những điều ước dưới tán cây sẽ còn lại mãi.

Bài và ảnh: Trần Linh