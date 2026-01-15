Những điểm đến Trung Quốc bước ra từ phim ảnh mà du khách Việt không nên bỏ lỡ

Từ Bến Thượng Hải rực rỡ ánh đèn đến Tử Cấm Thành trầm mặc, Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ hay Cáp Nhĩ Tân băng tuyết, nhiều biểu tượng của Trung Quốc bước ra khỏi phim ảnh, trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách Việt.

Những điểm đến tưởng chỉ xuất hiện trong phim ảnh

Sức hấp dẫn của các địa điểm du lịch Trung Quốc không nằm ở việc “xem cho biết”, mà ở cảm giác được bước thẳng vào những không gian từng chỉ tồn tại trong phim ảnh. Ở đó, du khách không đơn thuần đứng trước một công trình hay phong cảnh, mà đang đi giữa lịch sử đang tiếp diễn, chạm vào những dấu ấn thời gian và cảm nhận nhịp sống hiện đại.

Không giống nhiều quốc gia tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng, Trung Quốc sở hữu lợi thế hiếm có về văn hóa và lịch sử. Mỗi điểm đến nổi tiếng đều gắn với một câu chuyện đã được khắc sâu qua điện ảnh, truyền hình và văn học, trở thành một phần ký ức chung của văn hóa đại chúng châu Á.

Bến Thượng Hải

Nhắc đến Thượng Hải, nhiều người lập tức liên tưởng đến những thước phim lấy bối cảnh đô thị phồn hoa, nơi các tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng Hoàng Phố. Bến Thượng Hải, biểu tượng quen thuộc của thành phố chính là không gian thường xuyên xuất hiện trong điện ảnh Trung Quốc và quốc tế, đại diện cho một Trung Hoa hiện đại, cởi mở và đầy năng lượng.

Ngoài đời thực, Bến Thượng Hải không chỉ để ngắm. Dạo bộ dọc bờ sông vào buổi tối, khi ánh đèn từ khu Phố Đông phản chiếu xuống mặt nước, du khách dễ hiểu vì sao nơi đây trở thành địa điểm du lịch Thượng Hải được nhắc đến nhiều nhất. Sự đối lập giữa kiến trúc cổ châu Âu ở bờ Tây và các công trình hiện đại ở bờ Đông tạo nên bức tranh đô thị hiếm có, vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa phản ánh nhịp sống đương đại.

Bến Thượng Hải - biểu tượng của Thượng Hải

Tử Cấm Thành (Bắc Kinh)

Ít có địa danh nào của Trung Quốc quen thuộc với khán giả Việt như Tử Cấm Thành. Trung tâm quyền lực suốt hơn 500 năm của các triều đại Minh - Thanh này từng là bối cảnh cho hàng trăm bộ phim cung đình, tái hiện cuộc sống hoàng gia với những nghi lễ và quy tắc nghiêm ngặt.

Bước qua Ngọ Môn, cảm giác “xem phim” nhanh chóng nhường chỗ cho sự choáng ngợp. Những sân điện rộng lớn, mái ngói lưu ly và trục kiến trúc đối xứng tạo nên không gian trang nghiêm, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hiện đại bên ngoài. Càng đi sâu, du khách càng nhận ra Tử Cấm Thành không chỉ có kiến trúc đẹp, mà là sự tái hiện của lịch sử.

Tử Cấm Thành

Vạn Lý Trường Thành

Là một trong những công trình vĩ đại nhất thế giới, Vạn Lý Trường Thành không chỉ là điểm check-in mang tính biểu tượng, mà còn là thử thách về thể lực và cảm xúc. Khi trực tiếp đặt chân lên những bậc đá uốn lượn qua núi non, du khách mới cảm nhận rõ quy mô và sự khắc nghiệt của công trình này.

Vạn Lý Trường Thành không “đẹp” theo nghĩa thông thường, mà gây ấn tượng bằng cảm giác hùng vĩ và cô độc. Mỗi đoạn tường thành như kể lại câu chuyện về chiến tranh, phòng thủ và ý chí con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Vạn Lý Trường Thành

Cáp Nhĩ Tân

Trong danh sách các địa điểm du lịch Trung Quốc , Cáp Nhĩ Tân là cái tên mang màu sắc khác biệt nhất. Thành phố phía Đông Bắc này nổi tiếng toàn cầu với Lễ hội Băng tuyết, nơi băng không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà trở thành chất liệu nghệ thuật.

Những lâu đài, công trình điêu khắc băng khổng lồ được thắp sáng trong đêm tạo nên khung cảnh như bước ra từ phim cổ tích. Bên cạnh đó, dấu ấn kiến trúc Nga còn sót lại khiến Cáp Nhĩ Tân mang vẻ đẹp lai Âu - Á hiếm thấy ở châu Á.

Với nhiều du khách Việt, hành trình khám phá các địa điểm du lịch Trung Quốc giống như bước vào một bộ phim quen thuộc. Nhưng thay vì đứng ngoài quan sát, du khách trở thành người trực tiếp sống trong từng khung hình, chạm vào những không gian từng chỉ thấy trên màn ảnh.

Để hành trình ấy diễn ra trọn vẹn và thuận tiện hơn, các nền tảng du lịch trực tuyến như Traveloka đang trở thành lựa chọn phổ biến, giúp du khách dễ dàng đặt vé máy bay, vé tham quan và phòng khách sạn chỉ trong vài thao tác.

Bên cạnh đó, hệ thống ưu đãi, voucher và mã giảm giá được cập nhật thường xuyên cũng góp phần tối ưu chi phí, cho phép du khách chủ động kế hoạch và an tâm tận hưởng chuyến đi khám phá Trung Quốc theo cách linh hoạt, hiện đại và tiết kiệm hơn.