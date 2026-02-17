Những công dân đầu tiên chào đời trong khoảnh khắc thiêng liêng năm mới

Trong khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời xứ Thanh và nhà nhà nâng chén chúc nhau năm mới Bính Ngọ 2026, trong các phòng sinh của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, các y bác sĩ vẫn lặng lẽ căng mình theo dõi từng nhịp tim thai, từng cơn gò chuyển dạ. Và rồi, tiếng khóc trẻ thơ vang lên trong trẻo, xoá tan không gian tĩnh lặng của đêm xuân.

Công dân đầu tiên chào đời trong khoảnh khắc đón năm mới tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hoá được da kề da với người mẹ.

Tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa, đúng thời khắc chuyển giao năm mới, một bé gái nặng 3,5kg cất tiếng khóc chào đời. Ngoài hành lang, người cha trẻ đứng lặng vài giây khi bác sĩ thông báo “mẹ tròn con vuông”, rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Giữa thời khắc đất trời giao hòa, sự sống cất lời như một thông điệp bình yên nhất.

Không khí trong phòng sinh ấm áp hơn bao giờ hết. Những bàn tay y, bác sĩ thoăn thoắt, cẩn trọng trong từng thao tác. Họ đã quen với việc đón những sinh linh bé nhỏ, nhưng mỗi lần nghe tiếng khóc đầu đời vẫn là một lần xúc động. Bởi sau cánh cửa ấy là biết bao chờ đợi, bao hy vọng của một gia đình.

Nụ cười hạnh phúc của người cha khi đón con gái chào đời trong khoảnh khắc thiêng liêng năm mới.

Người mẹ, sau hành trình vượt cạn đầy nỗ lực, nước mắt lăn dài khi nghe con khóc. “Con đến đúng giao thừa, đó là món quà xuân lớn nhất với gia đình tôi. Đây là thời khắc đặc biệt nhất của năm, đó sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên với gia đình tôi”, sản phụ 38 tuổi, ở xã Hoằng Thanh, sinh con lần thứ tư xúc động chia sẻ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, để đón những công dân đầu tiên của năm mới, các kíp trực đã được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và phương án xử trí các tình huống phát sinh. Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, nhiều y bác sĩ vẫn lặng lẽ túc trực, giữ cho hành trình vượt cạn được an toàn và trọn vẹn.

Không chỉ tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hoá, tại các bệnh viện đa khoa trong tỉnh, những em bé đầu tiên của năm cũng lần lượt chào đời trong sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. Ở đâu đó, khi pháo hoa vừa tắt, một gia đình nhỏ đã có thêm thành viên mới. Tiếng khóc non nớt hòa vào tiếng cười nghẹn ngào của ông bà, cha mẹ - một khoảnh khắc không thể nào quên.

Có gia đình đã chờ đợi nhiều năm mới được bế con trên tay. Có cặp vợ chồng trẻ còn lóng ngóng khi lần đầu làm cha mẹ. Có những ánh mắt rưng rưng nhìn đứa trẻ bé xíu nằm ngoan trong vòng tay y tá. Mỗi em bé sinh ra mang theo một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một điều: khởi đầu của hy vọng.

Một trong những công dân đầu tiên chào đời năm 2026.

Giữa bộn bề cấp cứu, giữa những ca mổ xuyên đêm, tiếng khóc chào đời đã trở thành âm thanh đặc biệt nhất của mùa xuân. Đó không chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đời, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Những “công dân đầu tiên” ấy sẽ lớn lên cùng nhịp đập phát triển của quê hương Thanh Hóa. Năm mới bắt đầu bằng tiếng khóc trẻ thơ - một khởi đầu đầy sinh khí. Trong ánh mắt rạng rỡ của người mẹ, trong nụ cười nhẹ nhõm của thầy thuốc sau ca trực dài, mùa xuân dường như đến gần hơn, ấm áp hơn.

Và ở nơi những thiên thần nhỏ cất tiếng khóc đầu đời, người ta hiểu rằng: dù ngoài kia pháo hoa có rực rỡ đến đâu, thì ánh sáng đẹp nhất của đêm giao thừa vẫn là ánh sáng của sự sống vừa được sinh ra.

Thuỳ Dung TS