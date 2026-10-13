Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Đưa dịch vụ công đến gần người dân Đời sống - Xã hội 09:30 13/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Định kỳ 2 lần/tháng, mô hình “Dịch vụ công lưu động” được tổ chức tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã Tây Đô, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú. Cách làm này đang giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết...

Chủ động bảo vệ rừng những tháng cuối năm Đời sống - Xã hội 08:30 13/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (KLCĐ & PCCCR) thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các xã kiểm tra, ngăn chặn vi phạm về lâm sản, động vật hoang dã (ĐVHD).