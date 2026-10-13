Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Phạm Nam
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2026 đánh dấu 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026). Trong năm nay, một số chính sách liên quan trực tiếp đến chế độ thai sản, hỗ trợ sinh con, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và công tác thi đua, khen thưởng bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý là lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ hai, một số nhóm phụ nữ được hỗ trợ tài chính khi sinh con và phụ nữ được ưu tiên trong xét khen thưởng.

Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Năm 2026 đánh dấu 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026). Trong năm nay, một số chính sách liên quan trực tiếp đến chế độ thai sản, hỗ trợ sinh con, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và công tác thi đua, khen thưởng bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý là lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ hai, một số nhóm phụ nữ được hỗ trợ tài chính khi sinh con và phụ nữ được ưu tiên trong xét khen thưởng.

Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Phạm Nam

Từ khóa:

#Phụ nữ Việt Nam #Thi đua khen thưởng #Chăm sóc sức khỏe #Sinh con #Hỗ trợ #Chính sách #Tài chính #Hiệu lực #Trẻ em #Bà mẹ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thời sự
Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.
Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Định kỳ 2 lần/tháng, mô hình “Dịch vụ công lưu động” được tổ chức tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã Tây Đô, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú. Cách làm này đang giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh