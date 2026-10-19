Nhật Bản và Mỹ tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Nhật Bản và Mỹ ngày 19/10 bắt đầu cuộc tập trận chung “Kiếm sắc 27” (Keen Sword 27) với gần 60.000 quân nhân, mở rộng nội dung huấn luyện sang các lĩnh vực không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện từ.

Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 29/10, được tổ chức tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ Nhật Bản và vùng biển lân cận. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản huy động khoảng 45.000 quân nhân, trong khi quân đội Mỹ có khoảng 12.000 người tham gia. Ngoài ra, Australia, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan cũng cử lực lượng tham gia một số nội dung diễn tập.

Cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tập trung chủ yếu tại khu vực Kyushu và quần đảo Nansei. Các nội dung huấn luyện bao gồm tác chiến đổ bộ, phòng thủ tên lửa, ứng phó với máy bay quân sự và tên lửa đạn đạo, nhảy dù, cứu chữa thương binh, đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ tác chiến trên các lĩnh vực không gian vũ trụ và không gian mạng. Hoạt động diễn tập cũng được tiến hành trên đảo Yonaguni, thuộc tỉnh Okinawa, ở cực Tây Nhật Bản.

Đáng chú ý, Nhật Bản và Mỹ sẽ triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tiên tiến, trong đó có tên lửa đất đối hạm Type 12 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS, hệ thống phòng không MADIS và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa Type 12 sẽ tham gia các nội dung huấn luyện giả định đối phó với tàu chiến đối phương. Các phương tiện mang và phóng tên lửa sẽ được vận chuyển để kiểm tra quy trình triển khai, vận hành, nhưng không tiến hành phóng đạn thật. Trong khi đó, hệ thống NMESIS được lắp đặt trên phương tiện không người lái điều khiển từ xa, có khả năng mang tên lửa chống hạm với tầm bắn hơn 180 km. Hệ thống MADIS có chức năng phát hiện và tiêu diệt các thiết bị bay không người lái hoặc máy bay đối phương hoạt động ở độ cao thấp.

Tướng Yoshihide Uchikura, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Nhật Bản, cho rằng cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cơ động, triển khai lực lượng của cả Nhật Bản và Mỹ, đồng thời cải thiện khả năng phản ứng nhanh và phối hợp tác chiến giữa hai bên.

Thanh Vân