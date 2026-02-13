Nhật Bản: Tổng thiệt hại từ các vụ án “lừa đảo đặc biệt” năm 2025 lên tới 141,4 tỷ yên

Cảnh sát Nhật Bản cho biết tổng thiệt hại trên toàn quốc từ các vụ “lừa đảo đặc biệt” đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, lên tới 141,4 tỷ yên, tương đương khoảng 928 triệu đô la Mỹ. Con số sơ bộ do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố gần gấp đôi tổng số của năm 2024.

Cảnh sát cảnh báo về các trường hợp lừa đảo đặc biệt trong một sự kiện phòng chống tội phạm ở Tokyo vào tháng 12/2025. Ảnh: Japantimes.

“Lừa đảo đặc biệt” đề cập đến một loại lừa đảo mà tội phạm liên lạc với nạn nhân qua điện thoại và các phương thức khác, giả vờ là người có chức vụ hoặc thành viên gia đình. Khoảng 70% các vụ việc liên quan đến những kẻ giả danh cảnh sát. Những người trong độ tuổi từ 20 đến 40 chiếm 51% số nạn nhân của những kẻ mạo danh cảnh sát. 75% các cuộc gọi điện thoại bao gồm cả những cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cảnh sát được thực hiện từ nước ngoài.

Ngoài “lừa đảo đặc biệt”, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm cũng gia tăng. Thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội đã tăng khoảng 40% lên 127,47 tỷ yên, với việc tội phạm giả mạo người nổi tiếng và các tổ chức công cộng để chiếm đoạt tiền. Thiệt hại do lừa đảo tình cảm tăng 37,8% so với năm 2024, lên 55,22 tỷ yên, với phần lớn nạn nhân bị liên lạc qua các ứng dụng hẹn hò. Người trong độ tuổi từ 40 đến 60 chiếm khoảng ba phần tư tổng số tiền thiệt hại.

Tháng 1 năm 2025, nhà chức trách Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến bị nghi ngờ ở Manila. Ảnh: AFP.

Các nhóm lừa đảo được cho là đã lập những cơ sở lừa đảo quy mô lớn, chủ yếu ở Đông Nam Á, và ép buộc công dân Nhật Bản cùng những người khác được tuyển mộ phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho rằng xu hướng xấu đi là do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào điện thoại thông minh, mạng xã hội và thanh toán không dùng tiền mặt, điều này khiến việc gian lận dễ thực hiện hơn mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Cơ quan này cho biết, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn, với việc tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để tạo ra video, tin nhắn văn bản và hệ thống giọng nói tự động, cho phép các vụ lừa đảo vượt qua rào cản ngôn ngữ và khu vực.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 12.178 người vào năm 2025 vì các tội liên quan đến việc tài trợ cho các nhóm lừa đảo đặc biệt tăng 2.073 người so với năm trước. Để đối phó với mối đe dọa này, cảnh sát Nhật Bản dự định tăng cường hợp tác với các nhà chức trách ở Đông Nam Á, nơi hiện có nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ngoài ra, giới chức Nhật Bản cũng đang thúc đẩy sử dụng các ứng dụng bảo mật chặn cuộc gọi quốc tế và cung cấp cảnh báo lừa đảo.

Thanh Vân

Nguồn Japantimes.