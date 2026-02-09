Nhật Bản: Thủ tướng Sanae Takaichi giành thắng lợi bầu cử áp đảo

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy các cam kết cắt giảm thuế, điều chỉnh chính sách tài khóa và tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh môi trường kinh tế và an ninh khu vực có nhiều biến động.

Thủ tướng Sanae Takaichi giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ Viện. Ảnh chụp màn hình

Liên minh do Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lãnh đạo đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện diễn ra ngày 8/2. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi cùng các đối tác có thể giành tới 328 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Chỉ chưa đầy hai giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, riêng LDP đã vượt ngưỡng 233 ghế cần thiết để chiếm đa số. Khi kết hợp với đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), liên minh cầm quyền đạt thế đa số hai phần ba, qua đó tạo thuận lợi lớn cho chương trình nghị sự lập pháp, bao gồm khả năng vượt qua sự cản trở tại Thượng viện – nơi chính phủ hiện không nắm quyền kiểm soát.

Phát biểu trên truyền hình khi kết quả dần được công bố, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này gắn với các điều chỉnh chính sách quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế – tài khóa và tăng cường chính sách an ninh. Bà cho rằng nếu nhận được sự ủng hộ của cử tri, chính phủ cần nỗ lực triển khai các định hướng này một cách quyết liệt.

Bà Takaichi, 64 tuổi, lãnh đạo nữ đầu tiên của Nhật Bản, được biết đến với phong cách thẳng thắn và hình ảnh làm việc năng nổ. Tuy nhiên, các quan điểm nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia và định hướng chính sách của bà cũng thu hút nhiều ý kiến khác nhau.

Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này gắn với các điều chỉnh chính sách quan trọng. Ảnh chụp màn hình

Một trong những cam kết nổi bật của Thủ tướng Takaichi là tạm đình chỉ thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trước áp lực giá cả tăng. Bà Takaichi cho biết sẽ thúc đẩy xem xét nhanh chính sách giảm thuế, đồng thời chú trọng bảo đảm tính bền vững tài khóa.

Giới doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng kết quả bầu cử sẽ góp phần củng cố ổn định chính trị – yếu tố được xem là cần thiết để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Với nền tảng ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, giới quan sát nhận định chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi có thể đẩy nhanh kế hoạch củng cố năng lực quốc phòng, song song với duy trì đối thoại với các bên liên quan nhằm bảo đảm ổn định khu vực.

Kết quả bầu cử được đánh giá đã giúp LDP đảo chiều xu hướng suy giảm trước đó, đồng thời tạo động lực chính trị mới cho chính phủ Nhật Bản trong giai đoạn tới.

