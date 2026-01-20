Nhật Bản giải tán Quốc hội, bầu cử sớm vào ngày 8/2

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 23/1 tới đây, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2, trong động thái nhằm trao quyền quyết định tương lai chính trị của bà cho cử tri.

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19 tháng 1 năm 2026. Ảnh: The Japan Times.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chiến dịch vận động tranh cử chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 27/1, sau khi bà giải tán Hạ viện vào ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên năm nay, trong nỗ lực củng cố nền tảng của chính phủ.

Bà Sanae Takaichi phát biểu: “Tôi đang đặt tương lai chính trị của mình trên cương vị Thủ tướng vào cuộc bầu cử này. Tôi muốn công chúng trực tiếp phán xét liệu họ có sẵn sàng giao phó cho tôi trách nhiệm điều hành đất nước hay không.”

Bà cam kết sẽ tạm dừng áp thuế tiêu dùng 8% đối với các mặt hàng thực phẩm trong hai năm, đồng thời cho biết kế hoạch chi tiêu của bà sẽ tạo ra việc làm, thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và tăng nguồn thu thuế khác.

Quyết định tổ chức bầu cử sớm giúp Thủ tướng Sanae Takaichi tận dụng mức độ ủng hộ cao của công chúng để giữ vững vị thế trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đồng thời củng cố thế đa số mong manh của liên minh cầm quyền.

Cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ kiểm nghiệm mức độ sẵn sàng của cử tri đối với chính sách tăng chi tiêu công, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang đang là mối quan tâm lớn nhất của xã hội Nhật Bản. Theo một cuộc thăm dò do Đài truyền hình NHK công bố tuần trước, 45% người được hỏi cho biết giá cả là vấn đề đáng lo ngại nhất, trong khi ngoại giao và an ninh quốc gia đứng thứ hai với 16%.

Chính quyền của bà Takaichi dự kiến ban hành chiến lược an ninh quốc gia mới trong năm nay, sau khi quyết định đẩy nhanh tiến trình tăng cường năng lực quốc phòng, qua đó nâng chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP, một bước ngoặt rõ rệt so với nhiều thập kỷ trước, khi Nhật Bản duy trì trần chi tiêu này quanh mức 1%.

Trước những câu hỏi của báo giới liên quan đến nhận định từ một số đảng đối lập rằng Nhật Bản đang nghiêng về cánh hữu trong chính trường, Thủ tướng Takaichi khẳng định sứ mệnh tối thượng của một quốc gia là bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân, do đó các chính sách đối ngoại và an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo bà, Nhật Bản không “dịch chuyển sang cánh hữu”, mà đang từng bước trở thành “một quốc gia bình thường”.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/NHK