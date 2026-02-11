Người trẻ xứ Thanh ở châu Âu - Bài 1: “Quý ông” Chip Nguyễn và hành trình trở về nguồn cội

Tôi gặp Chip Nguyễn lần đầu tiên cách đây gần 8 năm, trong một buổi chiều mùa thu rất đẹp ở Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Khi ấy, Chip mới ngoài hai mươi tuổi, xuất hiện trong dáng vẻ trẻ trung, bảnh bao và là tâm điểm của một sự kiện. Ngày hôm đó, chàng trai gốc Thanh Hóa còn chưa nói thạo tiếng Việt...

Chip Nguyễn tham gia diễn xuất tại Việt Nam.

Sự kiện mà tôi nhắc đến là buổi ra mắt phim “Miss Hanoi” - phim điện ảnh đầu tay mà Chip tham gia đóng chính. Thời điểm ấy, phim gây tiếng vang, tạo nên sức hút khá lớn tại Cộng hòa Séc và các nước châu Âu.

Buổi chiều hôm đó, Chip bận rộn với những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay và những lời đề nghị phỏng vấn. Dù không thể dành nhiều thời gian cho chúng tôi, nhưng Chip vẫn để lại ấn tượng bằng những nụ cười thân thiện và giọng nói tiếng Việt còn lơ lớ. Khi chúng tôi phỏng vấn Zdeněk Viktora, đạo diễn của phim “Miss Hanoi” về khả năng diễn xuất của Chip Nguyễn, ông đã dành cho anh những lời có cánh.

Năm đó, Chip Nguyễn 23 tuổi, mới chập chững đến với sự nghiệp diễn xuất, nhưng lại có một nền tảng học hành có thể gọi là xuất sắc.

Sinh ra tại Cộng hòa Séc, học xong trung học, Chip Nguyễn đến Vương quốc Anh học đại học và phát triển sự nghiệp. Anh tốt nghiệp ngành Kinh tế tài chính với điểm Danh dự hạng nhất tại trường Đại học Lancaster, một trong 10 đại học hàng đầu nước Anh. Sau khi ra trường, anh bắt đầu sự nghiệp tại KPMG - một trong những tổ chức tài chính toàn cầu. Ban đầu, Chip Nguyễn làm công việc tư vấn rủi ro công nghệ, sau đó chuyển sang vai trò chuyên viên kinh doanh chuyên về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây...

Nhưng rồi một ngày, châu Âu không còn có thể giữ chân Chip Nguyễn. Anh quyết định trở về nguồn cội của mình - Việt Nam - và dấn thân sâu hơn vào con đường nghệ thuật.

"Tận sâu trong tâm hồn, tôi biết mình là người Thanh Hóa..."

“Mẹ tôi quê ở Hưng Yên, còn bố là người Thanh Hóa. Ngày nhỏ, bố hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về quê hương. Hầu hết những kỷ niệm của ông đều bắt đầu từ thời thơ ấu cho đến khi ông 17 tuổi. Năm 1986, bố sang Cộng hòa Séc và định cư tại đất nước này. Lúc bố rời đi, quê hương còn rất nghèo. Nhưng ông luôn tự hào về nguồn gốc của mình và, do đó, từ trong sâu thẳm, tôi cũng cảm thấy tự hào và gắn bó với nơi này” - Chip Nguyễn chia sẻ.

Khi còn nhỏ, anh đã vài lần trở về thăm quê cùng bố mẹ. Ấn tượng của những lần trở về ngắn ngủi ấy là bầu không khí gia đình ấm áp và tình cảm gắn bó của những người ruột thịt.

“Thành thật mà nói, trước đây, tôi chưa bao giờ có kế hoạch chuyển về Việt Nam, vì sự nghiệp và cuộc sống của tôi đang phát triển rất tốt ở Luân Đôn. Tuy nhiên, cách đây ba năm rưỡi, em họ tôi kết hôn và cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp ông bà nội. Vì vậy, tôi đã quyết định về Việt Nam. Chuyến đi đó thực sự đã trở thành dấu mốc thay đổi cuộc đời tôi. Thay vì ở lại quê nhà ba tuần, tôi đã quyết định ở lại ba tháng” - Chip Nguyễn nói.

Đó là lần đầu tiên Chip Nguyễn ở Việt Nam lâu đến thế. Ba tháng đó đã giúp anh hiểu rõ hơn bản sắc văn hóa của quê cha đất tổ. Anh muốn học thêm tiếng Việt, thành thạo thứ ngôn ngữ mẹ đẻ để gần gũi hơn với người thân trong gia đình. Và, chuyến trở về ấy cũng giúp Chip Nguyễn nhận ra, từ trong sâu thẳm, hai tiếng “cội nguồn”.

"Bây giờ, khi mọi người hỏi tôi đến từ đâu, tôi luôn nói gia đình tôi đến từ Thanh Hóa, trước khi đề cập đến việc tôi sinh ra ở Cộng hòa Séc hay lớn lên ở Anh. Dù công việc bận rộn, một hai tháng tôi lại về quê để gặp gỡ người thân. Mỗi khi hai tiếng Thanh Hóa được nhắc đến, tôi đều cảm thấy rất tự hào" - Chip Nguyễn bộc bạch.

Chip Nguyễn và gia đình về thăm Việt Nam.

Trở về và theo đuổi ước mơ...

Đã từng có phim gây tiếng vang, từng xuất hiện tại những sân khấu lớn của châu Âu, nhưng khi Chip Nguyễn về Việt Nam phát triển sự nghiệp diễn xuất, gần như không ai biết anh là ai. Không mối quan hệ, không bạn bè... Mọi thứ dường như bắt đầu từ con số không. Việc nói tiếng Việt chưa thạo và thiếu các mối quan hệ khiến Chip Nguyễn khó tìm kiếm cơ hội trong giới nghệ thuật.

Dù khó khăn như vậy, nhưng với Chip Nguyễn: “Tất cả những gì tôi quan tâm là học hỏi thêm, thử thách bản thân và làm những việc khó khăn, bởi vì nếu tôi có thể làm được những việc khó khăn trong cuộc sống, mọi thứ khác sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và tôi muốn làm điều đó để truyền cảm hứng cho những người xung quanh tôi, đặc biệt là các em họ của tôi, để họ thấy rằng nếu họ theo đuổi ước mơ của mình, họ sẽ có thể đạt được chúng”.

Trở về Việt Nam, Chip Nguyễn nhận ra các ngành nghề, đặc biệt là nghệ thuật, ở phương Tây và phương Đông khác nhau như thế nào. Anh cố gắng hết sức để thích nghi, trau dồi tiếng Việt, hợp tác với những người phù hợp và bắt đầu xây dựng các dự án cho riêng của mình....

“Suy cho cùng, ở đâu cũng vậy, không ai cho bạn bất cứ thứ gì miễn phí. Bạn cần tự mình nỗ lực hoặc tự tạo ra những cơ hội cho bản thân” - Chip Nguyễn chia sẻ.

Những thành quả đầu tiên...

Chip Nguyễn khi tham gia cuộc thi “The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ”.

Năm 2024, Chip Nguyễn tham gia “The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ”, một cuộc thi tìm kiếm người mẫu truyền hình thực tế của Việt Nam dành cho thí sinh nam. Dù chiều cao không quá nổi trội, song với khuôn mặt góc cạnh, đậm chất Á Đông, khả năng ứng biến linh hoạt, thông minh cùng phong thái đĩnh đạc, nam tính, Chip Nguyễn đã xuất sắc giành vị trí Á quân.

Sự nghiệp diễn xuất của Chip cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Anh tham gia đóng vai thầy Hậu trong phim truyền hình “Thế giới trong gương”; đóng phần 2 phim “Miền quên lãng”, chuẩn bị phát sóng trên HTV. Gần đây nhất, Chip cũng diễn một vai phụ trong bộ phim điện ảnh “Cửa địa ngục - Saigon Birthday Boy”.

Tuy nhiên, đằng sau những thành quả nghệ thuật, Chip Nguyễn cho rằng: “Thành tựu lớn nhất của tôi sau khi về Việt Nam không phải là về mặt nghệ thuật, mà chủ yếu là việc tôi được gần gũi hơn với gia đình. Bên cạnh đó, tiếng Việt của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tôi cảm thấy may mắn vì được trở về, sinh sống tại nguồn cội của mình và mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của quê hương”.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, hiện Chip Nguyễn còn là Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á Thái Bình Dương cho Whalebone - một công ty an ninh mạng của Séc. Đồng thời, anh cũng sáng lập công ty riêng của mình, tập trung vào thiết kế nội thất và tìm nguồn cung ứng đồ nội thất cho khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở California (Hoa Kỳ), nhằm quảng bá hàng hóa và nghề thủ công Việt Nam ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chip Nguyễn thích đi du lịch vòng quanh thế giới và làm vlog. Thời gian rảnh, anh chủ yếu dành để đọc sách, chơi bóng đá và tập gym. Chia sẻ về dự định trong năm mới, Chip Nguyễn vui vẻ cho biết: “Tôi sẽ tham gia diễn xuất trong một phim ngắn nghệ thuật, hy vọng sẽ được gửi đến các liên hoan phim quốc tế."

Gần 8 năm trôi qua, từ một chàng trai trẻ chưa thạo tiếng Việt, giờ đây Chip Nguyễn đã trở thành một “quý ông” thực thụ, trong cả tính cách lẫn sự nghiệp. Ở châu Âu, có rất nhiều chàng trai, cô gái như Chip. Dù sinh ra và lớn lên nơi xa xứ, nhưng trong trái tim họ, luôn ẩn chứa “căn cước văn hóa” và dấu ấn cội nguồn.

Sự trở về của Chip cũng là hướng đi của một bộ phận những người trẻ xa Tổ quốc. Họ rời châu Âu hoa lệ để trở về Việt Nam, không chỉ là để kiếm tìm cơ hội phát triển bản thân, mà còn là để hiểu hơn về quê cha đất tổ và góp sức sức trẻ của mình xây dựng, phát triển quê hương.

