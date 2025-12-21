Người đẹp Hoa Kỳ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

Chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025) đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Top 5 Miss Cosmo 2025 trong đêm chung kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Vượt qua 70 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tối 20/12, người đẹp Yolina Lindquist-đại diện Hoa Kỳ đã đăng quang Miss Cosmo 2025.

Yolina cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia. Yolina là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư. Trong cuộc thi, cô được đánh giá là một trong những thí sinh có nền tảng học vấn nổi bật.

Người đẹp Hoa Kỳ ghi điểm với khán giả Việt Nam khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với những câu chào hỏi đơn giản. Nhờ phong cách thân thiện, hòa đồng và nguồn năng lượng tích cực, cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Ngôi vị Á hậu thuộc về Chelsea Fernandez-đại diện Philippines.

Khi đăng quang, Tân Hoa hậu sẽ nhận vương miện cùng 100.000 USD tiền mặt. Còn Á hậu sẽ nhận 10.000 USD cùng nhiều quà tặng.

Không giống với những cuộc thi nhan sắc khác, Top 2 Miss Cosmo 2025 sẽ không thi ứng xử mà thay vào đó, hai thí sinh sẽ trình bày định hướng dự án cộng đồng và trực tiếp tham gia phản biện, qua đó thể hiện tư duy chiến lược, khả năng lập luận và tầm nhìn tạo tác động xã hội. Mỗi thí sinh sẽ có 90 giây trình bày dự án, 40 giây để đặt câu hỏi và 60 giây để phản biện.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Best in Swimsuit cho Miss Cosmo Brazil 2025-người đẹp Gabriela Borges.

Best Áo Dài thuộc về Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll.

Giải Best Catwalk được trao cho thí sinh Amys Napoles Ochoa đến từ Cuba.

Cuộc thi Miss Cosmo 2025 chính thức khép lại sau hành trình kéo dài gần 2 tháng. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức. Trước đó, danh hiệu Miss Cosmo 2024 thuộc về người đẹp Indonesia - Ketut Permata Juliastrid.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các vòng trình diễn để Ban giám khảo chọn ra Top 21, Top 10 và Top 5. Từ Top 5, hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi hùng biện để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Đại diện cho Việt Nam năm nay là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999). Cô dừng chân ở Top 10 Miss Cosmo 2025.

Tham gia cuộc thi, Phương Linh được kỳ vọng sẽ vào Chung kết. Cô sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, đã tốt nghiệp Đại học University of Washington (Hoa Kỳ). Phương Linh đang đảm nhận vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam. Trước đó, cô từng làm việc trong vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới./.

Theo TTXVN