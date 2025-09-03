Người dân Pháp trải qua mùa Hè 2025 với nền nhiệt trung bình cao lịch sử

Theo phóng viên tại Paris, nước Pháp vừa trải qua mùa Hè 2025 với nền nhiệt trung bình cao lịch sử.

Trời nắng gay gắt tại Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Cụ thể, các tháng 6, 7 và 8 vừa qua được xếp thứ 3 trong số những mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ cao 1,9 độ C hơn mức trung bình của các năm khác, chỉ sau năm 2003 và năm 2022.

Trong báo cáo công bố ngày 2/9, Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Météo-France) cho biết đây là mùa Hè thứ 4 liên tiếp nước này ghi nhận nhiệt độ “rất cao” (2022, 2023, 2024 và 2025).

Việc cả 10 mùa Hè nóng nhất lịch sử đều diễn ra sau năm 2000 là minh chứng cho thấy sự tăng tốc của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Theo Météo-France, tháng 6/2025 đặc biệt khắc nghiệt, với nền nhiệt cao hơn mức trung bình hằng năm tới 3,3 độ C, chỉ sau tháng 6/2003. Nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ, chẳng hạn 41,6 độ C tại Bordeaux, hay 42,3 độ C ở Angoulême.

Ngoài ra, các “đêm nhiệt đới” - khi nhiệt độ cao trên 20 độ C cũng xuất hiện dày đặc. Đặc biệt, tại Nice, trong đêm 12/8, nhiệt độ thậm chí lên tới 28,7 độ C.

Bà Virginie Schwarz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Météo-France cho hay ngưỡng 40 độ C đã được ghi nhận trên hơn 20% diện tích nước Pháp, một “diện tích đáng chú ý,” tương đương với mùa Hè 2022, nhưng thấp hơn mùa Hè năm 2019 và năm 2003. Ngưỡng này, nguy hiểm cho sức khỏe con người, đã thường xuyên bị vượt qua tại các vùng miền Nam nước Pháp.

Những năm gần đây, ngưỡng trên lặp đi lặp lại hằng năm, trong khi rất hiếm khi xảy ra trong thế kỷ trước.

Ngưỡng 35 độ C, được coi là rất nóng, cũng xuất hiện tại hơn 80% lãnh thổ nước Pháp trong mùa Hè vừa qua. Tại nhiều thành phố, ngưỡng nhiệt độ này đã bị vượt qua trong 1/4 số ngày của cả mùa Hè, thậm chí 1/3 số ngày tại Nîmes.

Trong mùa Hè 2025, nước Pháp cũng ghi nhận 27 ngày có sóng nhiệt, con số này cao thứ 2 chỉ sau mùa Hè năm 2022 (33 ngày trong 3 đợt nóng). Năm nay, nước Pháp trải qua một đợt nắng nóng đầu mùa kéo dài (16 ngày) vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tiếp đến là đợt thứ 2 đặc biệt gay gắt tại miền Nam trong tháng 8.

Các đợt nắng nóng ngày càng dữ dội, thường xuyên và kéo dài hơn do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra.

Theo Météo-France, nhiệt độ nước Pháp đã tăng thêm 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và đã trải qua số đợt sóng nhiệt cao gấp đôi sau năm 2000 (34 đợt) so với trước đó (17 đợt).

Song song với đó, số lượng các cơn mưa và cơn dông trong mùa Hè cũng trở nên khan hiếm, khiến lượng mưa giảm 15% trên toàn quốc. Hệ quả của nắng nóng và ít mưa là đất đai khô cằn hơn mức trung bình trên toàn nước Pháp.

Mùa hè 2025 cũng ghi dấu với các vụ cháy rừng dữ dội ở Pháp. Tổng cộng, 36.000 ha rừng đã bị thiêu rụi, so với mức trung bình khoảng 13.000 ha trong những năm gần đây, đỉnh điểm là 64.000 ha hồi năm 2022.

Vụ cháy rừng Ribaute mới đây được Météo-France đánh giá là “ngoài chuẩn” cả về diện tích lẫn cường độ, khiến hơn 11.000 ha rừng bị thiêu rụi chỉ trong tháng 8.

Theo các nhà khoa học, mùa Hè năm nay là hình ảnh báo trước tương lai. Nếu chính sách khí hậu toàn cầu vẫn được giữ nguyên như hiện nay, đến năm 2100, nước Pháp sẽ nóng thêm 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Khi đó, “đất nước hình lục lăng” này sẽ có số ngày sóng nhiệt cao gấp 10 lần so với giai đoạn 1976-2005, với nhiệt độ cực điểm có thể lên tới 50 độ C./.

