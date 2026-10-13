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Người dân khôi phục sản xuất sau sự cố tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I

An Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Đầu tháng 9/2026, sự cố kẹt van xả tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I đã khiến nước tại khu vực lòng hồ đột ngột rút xuống, dẫn đến hiện tượng cá trong các lồng nuôi chết hàng loạt. Hơn một tháng sau sự cố, người dân đã được Nhà máy hỗ trợ thiệt hại và tiến hành tái sản xuất.

Người dân khôi phục sản xuất sau sự cố tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I

Đầu tháng 9/2026, sự cố kẹt van xả tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I đã khiến nước tại khu vực lòng hồ đột ngột rút xuống, dẫn đến hiện tượng cá trong các lồng nuôi chết hàng loạt. Hơn một tháng sau sự cố, người dân đã được Nhà máy hỗ trợ thiệt hại và tiến hành tái sản xuất.

Người dân khôi phục sản xuất sau sự cố tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I

Vợ chồng bà Lê Thị Hồng và cán bộ xã Cẩm Thạch thăm lồng cá mới thả.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, bà Lê Thị Hồng ở thôn Thành Long, xã Cẩm Thạch nuôi 2 lồng cá với khoảng 250 con cá trắm tại lòng hồ Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I. Trong sự cố xảy ra đầu tháng 9, do không kịp di dời lồng nuôi, nên toàn bộ số cá bị chết. Phía Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I đã hỗ trợ gia đình ông Hùng, bà Hồng gần 13 triệu đồng.

“Hiện tại, gia đình tôi đã mua 180 con cá giống, trọng lượng mỗi con 5-7 lạng và bắt đầu nuôi trở lại. Chúng tôi rất mong trong thời gian tới, Nhà máy Thủy điện và chính quyền địa phương sẽ cố gắng đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố như vừa rồi, để bà con yên tâm sản xuất”, bà Hồng chia sẻ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I phối hợp với chính quyền xã Cẩm Tú, Cẩm Thạch tiến hành xác minh thông tin, rà soát, thống kê mức độ thiệt hại và hỗ trợ cho 46 hộ dân của 2 xã với tổng số tiền gần 330 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I cho biết: “Chúng tôi đã chủ động khắc phục thiệt hại cho bà con với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, tránh để việc sản xuất của bà con bị gián đoạn trong thời gian dài. Đồng thời, Nhà máy cũng kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bảo hành thiết bị kĩ thuật, tránh xảy ra sự cố trong thời gian tới”.

Người dân khôi phục sản xuất sau sự cố tại Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I

Người dân sửa lồng cá chuẩn bị cho lứa nuôi mới.

Hiện tại, hầu hết các hộ dân nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy I đã quay lại sản xuất. “Tuy nhiên, do thời điểm này chuẩn bị bước vào mùa rét, nên một số hộ chưa thả lứa cá mới ngay, mà tranh thủ sửa chữa lại lồng cá và chờ đến mùa xuân mới bắt đầu tái sản xuất”, ông Bùi Văn Hưng, Trưởng thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú cho biết.

Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy I và chính quyền xã Cẩm Thạch, Cẩm Tú động viên người dân nỗ lực khôi phục và mở rộng hoạt động nuôi cá lồng, đồng thời thực hiện giải pháp phòng tránh xảy ra sự cố tương tự trong tương lai, qua đó đảm bảo an toàn sản xuất cho người dân.

An Thư

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