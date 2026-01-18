Ngư dân “đỏ lửa” ngày đêm chuẩn bị hàng phục vụ tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp sống tại các xã, phường ven biển như phường Sầm Sơn, xã Hoa Lộc, Tiên Trang trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Đây là cao điểm nhất trong năm đối với các cơ sở chế biến cá nướng - một món ăn truyền thống không thể thiếu trên mâm cỗ ngày tết của nhiều gia đình. Những ngày cuối năm, các lò nướng cá luôn “đỏ lửa” từ sáng sớm cho đến tận khuya, người dân tăng tốc sản xuất, chạy đua với thời gian để kịp phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường.

Ngư dân xã Tiên Trang vừa nướng cá vừa livestream giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.

Những loại cá biển tươi ngon như cá thu, cá hố, cá hồng, cá mối... được các cơ sở thu mua trực tiếp từ các tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển Thanh Hóa. Cá được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo quản cẩn thận nhằm giữ trọn độ tươi ngon, sẵn sàng đưa vào chế biến khi lượng đơn hàng tăng mạnh vào những ngày gần tết. Tại thôn Điền, xã Tiên Trang những ngày này cơ sở cá nướng của anh Ngô Văn Xâm gần như hoạt động hết công suất. Nếu như ngày thường, mỗi ngày anh chỉ nướng khoảng một tạ cá, vào dịp tết sản lượng tăng gấp nhiều lần.

Lượng cá lớn đồng nghĩa với việc thời gian làm việc kéo dài hơn, nên ngư dân phải luôn túc trực bên lò lửa đảm bảo cá chín đều, đạt chất lượng. Không chỉ tăng sản lượng, các cơ sở sản xuất cá nướng còn phải chủ động nguồn nguyên liệu từ rất sớm. Theo anh Ngô Văn Xâm, khi nhu cầu của khách hàng tăng cao, việc chuẩn bị trước là yếu tố quyết định.

“Tàu thuyền về bờ là tôi thu mua cá ngay. Cá được cấp đông ngay sau đó để bảo đảm tươi ngon. Căn cứ nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ phân loại, chế biến và gửi cho mọi người. Ngoài ra, phải tăng thời gian làm việc xuyên ngày đêm để kịp đáp ứng đơn hàng cho khách”, anh Xâm nói.

Tại xã Hoa Lộc, không khí chế biến cá nướng cũng diễn ra khẩn trương. Chị Nguyễn Thị Thủy, chủ một cơ sở sản xuất cá nướng lâu năm tại địa phương cho biết, dịp gần tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

“Ngày bình thường cơ sở của tôi chỉ cần 4 công nhân, nhưng gần tết lượng lao động phải tăng lên gấp đôi mới kịp tiến độ làm hàng để giao cho khách”, chị Thủy nói.

Theo chị, nhu cầu của khách hàng vào cuối năm rất đa dạng, từ cá hố, cá chìa vôi cho đến nhiều loại cá biển khác, nhưng chủ yếu vẫn là cá thu với giá dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng/kg. Từ sáng sớm đến tận khuya, tiếng lửa than cháy tí tách hòa cùng tiếng nói cười, gọi nhau làm việc tạo nên một khung cảnh lao động sôi động, ấm áp giữa tiết trời se lạnh cuối năm. Nhiều gia đình huy động toàn bộ thành viên tham gia các công đoạn sản xuất, từ sơ chế, nướng cá cho đến đóng gói sản phẩm, tất cả đều hướng đến mục tiêu kịp cung ứng cho thị trường.

Để tạo ra những mẻ cá nướng thơm ngon, chất lượng, quy trình sản xuất đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ ở từng công đoạn. Từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế cho đến nướng và bảo quản đều phải được thực hiện cẩn thận. Cá sau khi được làm sạch sẽ đưa lên lò nướng than hoa đỏ rực. Điểm quan trọng nhất trong quá trình nướng cá chính là kiểm soát nhiệt độ lửa. Người thợ phải liên tục canh lửa, điều chỉnh than sao cho cá chín đều, không bị cháy xém mà vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt cá.

Chị Trần Thị Hạnh, ngư dân xã Hoa Lộc chia sẻ: "Mùa này thời tiết lạnh, người đứng bên lò lửa liên tục nên da tay, da mặt thường xuyên bị nứt nẻ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng phải trùm kín người và mặt để giảm bớt hơi nóng từ lò lửa phả vào người. Tuy vất vả nhưng đây là một trong những vụ làm ăn lớn nhất năm, mọi người làm việc quên cả mệt mỏi”.

Không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh, nhờ chất lượng tươi ngon và hương vị đậm đà tự nhiên, cá nướng Thanh Hóa còn được tiêu thụ mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mặt hàng này còn được bà con ngư dân rao bán trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh giá trị kinh tế, nghề sản xuất cá nướng còn mang ý nghĩa gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông. Qua từng mẻ cá nướng, người dân ven biển Thanh Hóa không chỉ gửi gắm hương vị của biển cả, mà còn là niềm tự hào, tình yêu lao động và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Dù công việc vất vả, bận rộn, nhưng trong ánh lửa bập bùng những ngày gần tết niềm vui và sự háo hức vẫn hiện rõ trên gương mặt của những ngư dân đang ngày đêm “đỏ lửa”.

Bài và ảnh: Phương Đỗ