Ngọc Lặc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Với 97% người dân sinh sống trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn còn hạn chế về kiến thức pháp luật, những năm trước, thôn Cao Nguyên (xã Ngọc Lặc) vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn. Trước thực trạng này, chi ủy, ban cán sự thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình... trong cộng đồng dân cư.

UBND xã Ngọc Lặc tổ chức các hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chi hội phụ nữ thôn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến đồng bào. Qua đó, chị em nắm bắt được các quyền của mình trong gia đình, chủ động hơn trong các hoạt động xã hội, vận động con em không vi phạm pháp luật, giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm.

Ông Phạm Thế Phượng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cao Nguyên cho biết: “Ngoài việc giao nhiệm vụ cho chi hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền, truyền tải thông điệp, nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, cách thức xử lý những tình huống thường ngày, chúng tôi còn giao cho các đảng viên, các tổ an ninh tìm hiểu, nắm bắt các tâm tư, tình cảm của các thanh, thiếu niên trên địa bàn để có những phương pháp sớm can thiệp khi các cháu có biểu hiện yêu đương sớm. 4 năm gần đây, trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết”.

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã về triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ngọc Lặc đã chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với trung tâm y tế xã mở các lớp truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, truyền thông về luật hôn nhân và gia đình... Thông qua các lớp truyền thông, hội nghị, các học viên được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư phát triển bền vững. Trong năm 2205, đã tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và đại diện chi đoàn thanh niên các thôn trên địa bàn xã; tổ chức nói chuyện chuyên đề và sinh hoạt ngoại khóa về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các trường THCS trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn xã đã giảm dần theo từng năm. Nếu như năm 2022, các địa phương như: thị trấn Ngọc Lặc, xã Mỹ Tân, xã Thúy Sơn (nay thuộc xã Ngọc Lặc) vẫn còn xảy ra 22 trường hợp tảo hôn thì đến năm 2025 toàn xã không còn trường hợp nào.

Song song với công tác truyền thông, các ngành, đoàn thể trên địa bàn xã đã chú trọng quán triệt, triển khai các hoạt động tuyên truyền gắn liền với phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường sống tiến bộ, văn minh, bình đẳng.

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết: “UBND xã sẽ tiếp tục lồng ghép truyền thông về các chính sách hỗ trợ sinh sản, chính sách về giới, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Hội liên hiệp phụ nữ xã cũng sẽ phối hợp với ngành tư pháp triển khai truyền thông về Luật Hôn nhân và gia đình. Trong đó nhấn mạnh về độ tuổi kết hôn đối với nam là 20 tuổi, nữ là 18 tuổi. Các thôn trên địa bàn cũng tập trung triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các hương ước, phát huy tính tự quản của dòng họ, gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bài và ảnh Minh Khanh