Ngoại trưởng Mỹ tới Uzbekistan thúc đẩy hợp tác chiến lược và kinh tế tại Trung Á

Tối 18/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới thành phố Samarkand (Uzbekistan) để chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng 5 nước Trung Á theo cơ chế C5+1, trong bối cảnh Washington tìm cách mở rộng hợp tác ngoại giao, kinh tế và an ninh với khu vực giàu tài nguyên chiến lược này.

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Theo kế hoạch, ngày 19/10, ông Rubio sẽ tham dự hội nghị cùng đại diện Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, đồng thời tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với quan chức cấp cao của cả 5 nước. Đáng chú ý, tháp tùng Ngoại trưởng Rubio trong chuyến thăm là phái đoàn thương mại quy mô lớn gồm hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, trong đó có đại diện các tập đoàn Boeing, Citibank và Franklin Templeton.

Trọng tâm các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc gia tăng thương mại, đầu tư, hạ tầng giao thông, năng lượng và đặc biệt là hợp tác khai thác khoáng sản chiến lược, lĩnh vực giúp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Trước đó, Ngoại trưởng Rubio từng đánh giá, Trung Á là khu vực sở hữu vị thế quan trọng trong chiến lược dài hạn của Mỹ. Dù các cuộc khủng hoảng quốc tế thường chi phối chương trình nghị sự, Washington vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng và củng cố quan hệ đối tác bền vững tại khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và uranium này.

Trong bối cảnh 5 quốc gia Trung Á vẫn duy trì quan hệ kinh tế sâu rộng với Nga và Trung Quốc, việc thắt chặt hợp tác với Mỹ mang lại cho các nước nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rubio cũng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán song phương với các quan chức cấp cao Uzbekistan, bao gồm phiên họp khởi động đối thoại đối tác chiến lược mở rộng với Ngoại trưởng nước chủ nhà Bakhtiyor Saidov và tham dự Hội đông Đầu tư và Thương mại Uzbekistan – Mỹ do Tổng thống Shavkat Mirziyoyev chủ trì.

Khép lại chuỗi hoạt động tại Uzbekistan, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ lên đường sang Ấn Độ, tiếp tục chuyến kinh lý châu Á với các cuộc thảo luận tập trung vào hợp tác thương mại và năng lượng.

Thanh Giang