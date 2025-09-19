Nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp sẽ được hưởng 4 chế độ

Viên chức và người lao động nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng 4 chế độ thôi việc.

Viên chức và người lao động không đủ điều kiện được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ nghỉ thôi việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chính phủ vừa ban hành chính sách mới về chế độ đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính sách này được quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đối tượng áp dụng chính sách là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 7 hoặc chính sách thôi việc quy định tại Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, nếu viên chức và người lao động không đủ điều kiện được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi mà nghỉ thôi việc thì được hưởng 4 chế độ: Được hưởng trợ cấp thôi việc; Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp, chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo Nghị quyết, thời gian chi trả chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/11/2025./.

Theo Vietnam+