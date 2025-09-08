“Nghi lễ cuối cùng" - Cú chốt hạ hoàn hảo cho vũ trụ kinh dị “The Conjuring”

Năm 2025 tiếp tục là năm bùng nổ của dòng phim kinh dị, và “The Conjuring: Last Rites” (tựa Việt: Nghi lễ cuối cùng) không phải là ngoại lệ.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Warner Bros.)

Ngay trong tuần đầu công chiếu, bộ phim đã thu được 83 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ ba trong lịch sử điện ảnh kinh dị, chỉ sau hai phần phim “IT”.

Thành công vang dội này còn góp phần giúp tổng doanh thu của thể loại kinh dị tại thị trường nội địa vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

Với tổng doanh thu quốc tế lên đến 104 triệu USD, bộ phim chính thức trở thành tác phẩm kinh dị có doanh thu mở màn quốc tế cao nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là mở màn thành công nhất trong toàn bộ thương hiệu The Conjuring, vượt qua tất cả các phần phim trước đó kể từ khi phần đầu ra mắt vào năm 2013.

Theo nhà phân tích Paul Dergarabedian của Comscore, thành công của bộ phim là minh chứng cho sức mạnh lâu dài của thương hiệu “The Conjuring”.

Khán giả biết rằng khi họ bước vào rạp, họ sẽ được trải nghiệm một hành trình đầy rùng rợn và kịch tính. Ông nhận định: “Không giống như bất kỳ thể loại nào khác, thể loại kinh dị luôn đứng vững trước thời gian... Không gì có thể sánh bằng trải nghiệm xem một bộ phim kinh dị trong rạp tối cùng những người xa lạ.”

Chuyện phim theo chân vợ chồng nhà ngoại cảm Warren trong vụ án ám ảnh bậc nhất sự nghiệp trừ tà, được biết đến với tên gọi “Smurl Haunting”.

Mặc dù nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình (55% trên Rotten Tomatoes), sự trở lại của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren (do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai) vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.

Tờ Collider đánh giá: “‘Last Rites” là một cái kết vững chắc cho chặng đường của Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai vợ chồng Warren, đồng thời chứng minh đây là một trong những lựa chọn diễn viên xuất sắc. Hai diễn viên Wilson và Farmiga luôn dồn hết tâm huyết cho vai diễn này. Sự ấm áp và quyết tâm của họ khi hóa thân thành vợ chồng Warren đã tạo nên sức hút mạnh mẽ từ ngày đầu tiên, và điều đó vẫn nguyên vẹn cho đến phút cuối.”

Đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng là phiên bản điện ảnh “Hamilton” của hãng phim Disney với 10 triệu USD tại thị trường nội địa.

Các vị trí còn lại trong top đầu thuộc về một số bộ phim đã ra mắt từ trước. Phim kinh dị ăn khách “Weapons” đứng ở vị trí thứ ba trong tuần thứ 5 công chiếu, mang về 5,4 triệu USD tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ.

Bộ phim ra mắt cùng thời điểm là “Freakier Friday” chiếm vị trí thứ tư với 3,8 triệu USD.

Các phim kinh dị sắp tới như “Black Phone 2” và “Five Nights at Freddy’s 2” được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu của thể loại này trong những tháng cuối năm.

Những bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. “The Conjuring: Last Rites” – 83 triệu USD

2. “Hamilton” – 10 triệu USD

3. “Weapons” – 5,4 triệu USD

4. “Freakier Friday” – 3,8 triệu USD

5. “Caught Stealing” – 3,2 triệu USD

6. “The Roses” – 2,8 triệu USD

7. “The Fantastic Four: First Steps” – 2,8 triệu USD

8. “The Bad Guys 2” – 2,5 triệu USD

9. “Light of the World” – 2,4 triệu USD

10. “Superman” – 1 triệu USD./.

