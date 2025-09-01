Ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9: Số người tử vong do tai nạn giao thông tăng cao

Trong ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tai nạn giao thông lại tăng về số người tử vong nếu so với hai ngày đầu tiên.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 31 người, bị thương 36 người (đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn). So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ thứ ba dịp lễ 2/9), tai nạn giao thông giảm 17 vụ, giảm 4 người tử vong, giảm 6 người bị thương.

Nếu so sánh với 2 ngày trước đó, số người tử vong tăng cao hơn (ngày 30/8 có 25 người tử vong và ngày 1/9 có 23 người tử vong). Tính chung trong 3 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30-1/9), cả nước có 138 vụ tai nạn giao thông, làm 79 người tử vong và 91 người bị thương.

Trong ngày hôm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, đường bộ đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.223 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 24,6 tỷ đồng; tạm giữ 57 xe ôtô, 2.630 xe môtô, 84 phương tiện khác, tước 318 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.181 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.247 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.596 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 50 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 25 trường hợp, vi phạm ma tuý 8 trường hợp...

Đường sắt phát hiện xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền một triệu đồng; đường thuỷ phát hiện xử lý 226 trường hợp vi phạm phạt tiền 258 triệu đồng.

Phía Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện chủ động, đồng bộ, hiệu quả. Các lực lượng chức năng duy trì mức độ ứng trực cao, phối hợp chặt chẽ với phân luồng hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông dịp lễ; tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch được bảo đảm, ổn định./.

Theo Vietnam+