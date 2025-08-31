Ngày 31/8, khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác

Ngày 31/8, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (31/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo ngày và đêm nay 31/8, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều và tối 31/8 khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 31/8:

Vùng núi phía Bắc, Tây bắc bao gồm các điểm dự báo: Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân: tổng lượng mưa 40 - 80mm, có nơi trên 80mm.

Vùng núi phía Tây, Tây nam bao gồm các điểm dự báo: Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh: tổng lượng mưa 40 - 80mm, có nơi trên 80mm.

Đồng bằng ven biển bao gồm các điểm dự báo: Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn: tổng lượng mưa 40 - 80mm, có nơi trên 80mm.

NM