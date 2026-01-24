Ngân hàng Nhà nước bác thông tin bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước bác thông tin bỏ tiền từ 1.000 đến 5.000 đồng, đồng thời cho biết những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc loại bỏ các mệnh giá này là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước bác thông tin bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng vào cuối ngày 23/1. Thông tin này nhằm phản hồi trước những đồn đoán cho rằng cơ quan này đang xem xét dừng lưu hành các mệnh giá tiền nhỏ. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, việc phát hành và quản lý tiền Việt Nam luôn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế và phù hợp với đời sống sinh hoạt của người dân.

Cơ quan này cho biết, mọi quyết định liên quan đến phát hành hay lưu hành tiền đều phải tính đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự ổn định của hệ thống tiền tệ. Do đó, các thông tin về việc loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng hiện nay là không chính xác.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những nội dung sai lệch gây hiểu lầm trong xã hội. Trường hợp cố tình vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phát hành tiền. Hệ thống tiền tệ đang lưu hành hợp pháp gồm 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) và 5 mệnh giá tiền kim loại. Trong đó, tiền polymer có các mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng; còn tiền giấy cotton chủ yếu là tiền mệnh giá nhỏ, từ 100 đồng đến 5.000 đồng, vẫn đang được sử dụng bình thường trong lưu thông.

Theo VOV