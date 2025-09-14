Ngăn chặn vụ ẩu đả, phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra số 13 (thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an xã Quan Sơn đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, đồng thời phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản...

Tổ công tác lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an xã Quan Sơn tiếp tục xử lý.

Khoảng 21 giờ 32 phút ngày 11/9/2025, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát số 13 do đồng chí Đại úy Phạm Văn Hải làm tổ trưởng nhận được tin báo của lực lượng tuần tra vũ trang Công an xã Quan Sơn về việc có một số đối tượng điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực xã Quan Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo và đề nghị phối hợp xử lý của Công an xã Quan Sơn, Tổ tuần tra đã triển khai các biện pháp ngăn chặn. Khi phát hiện có 2 thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện là Hà Anh Kiệt (sinh năm 2010) trú tại bản Hậu, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa chở theo phía sau là Lương Anh Vũ (sinh năm 2008) trú tại bản Piềng Khóe, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Với kinh nghiệm và tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên này có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã cùng Công an xã Quan Sơn tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định chiếc xe mô tô không biển kiểm soát mà Hà Anh Kiệt đang sử dụng là tài sản của một người dân vừa bị mất trộm tại tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tục đấu tranh, bước đầu Hà Anh Kiệt khai nhận: Tối 26/8/2025, tại một quán bia ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng anh Đinh Văn H. ngủ say do say rượu, Kiệt đã lấy trộm xe mô tô và 01 điện thoại Iphone 14 Promax của anh H. Sau đó đem bán chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài rồi về quê ở xã Tam Lư lẩn trốn.

Tối 11/9, do Lương Anh Vũ có mâu thuẫn với một thanh niên ở quán hát karaoke nên nhờ Kiệt đến để giải quyết. Khi đi, 2 đối tượng này đã cầm theo 2 vỏ chai bia với mục đích đánh nhau với các đối tượng ở quán hát. Khi đang trên đường di chuyển từ xã Tam Lư đến xã Quan Sơn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đình Hợp (CTV)