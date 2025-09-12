Ngăn chặn kịp thời một công dân trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) kịp thời ngăn chặn một nữ công dân đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động theo sự lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với gia đình chị T.

Trước đó, ngày 1/9/2025, chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc con gái chị là cháu Lê Thị H.T, (sinh năm 2003) bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo và đang trên đường xuất cảnh sang Campuchia lao động.

Theo nội dung chị T. cung cấp: Từ ngày 25/7/2025, gia đình chị phát hiện con gái quen biết một số đối tượng lạ thông qua mạng xã hội và bị các đối tượng này rủ sang Campuchia làm việc. Sau khi phát hiện, gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng con gái vẫn không từ bỏ ý định.

Khoảng 7h ngày 1/9, không thấy con gái ở nhà, chị T. đã tìm kiếm và phát hiện con đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, trên đường đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia.

Sau đó, chị Nguyễn Thị T. đã gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tổ chức triển khai các biện pháp xác minh, ngăn chặn không để các đối tượng xấu đưa cháu Lê Thị H.T. xuất cảnh sang Camphuchia.

Đến khoảng 18h30 ngày 1/9, Phòng An ninh đối ngoại và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện cháu Lê Thị H.T. đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đề nghị hỗ trợ nhận diện, không để cháu T. xuất cảnh sang Campuchia.

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cháu Lê Thị H.T. cho Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh đối ngoại đã liên hệ, trao đổi để gia đình vào tỉnh Tây Ninh tiếp nhận cháu Lê Thị H.T. từ Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (ngày 2/9).

Cảm kích trước sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an, chị Nguyễn Thị T. đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong thư chị T. viết: “Sau khi tôi báo tin qua đường dây nóng của Công an tỉnh, ngay sau đó đã có các đồng chí cán bộ của Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra trực tiếp đến động viên và làm việc, đấu mối cơ quan chức năng tại Tây Ninh. Đến 18h30 đã tìm được cháu đang ở khu vực biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và kịp thời ngăn chặn không để cháu xuất cảnh sang Campuchia. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh đã giúp gia đình nhanh chóng tìm được cháu và kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Qua sự việc này, gia đình sẽ tiếp tục động viên, quản lý tốt hơn để cháu nhận biết được việc làm của mình và không tái phạm”.

Đình Hợp (CTV)