Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc

Ngày 23/8, ông Dmitry Polyansky, quyền Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết cơ quan này dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 26/8 tới về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc, theo yêu cầu của Moskva.

Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ bờ biển Thuỵ Điển cung cấp ngày 28/9/2022 về một điểm rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram cá nhân, nhà ngoại giao Polyansky nêu rõ trong bối cảnh có những thông tin về việc bắt giữ 1 nghi phạm tổ chức các vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9/2022, Nga đã đề nghị HĐBA triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Theo ông, Panama - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này, đã lên lịch họp vào 16h ngày 26/8 (giờ địa phương, tức 3h ngày 27/8 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, ngày 21/8, Văn phòng Công tố Liên bang Đức xác nhận Sergey Kusnetsov, một người đàn ông Ukraine, 49 tuổi, đã bị bắt giữ tại Italy, với cáo buộc liên quan vụ nổ đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc năm 2022.

Nghi phạm bị bắt vào đêm 20/8, tại tỉnh Rimini, trên bờ biển Adriatic của Italy. Đối tượng bị tình nghi thuộc nhóm đối tượng đã đặt các thiết bị nổ phá hoại 2 tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2 ở gần đảo Bornholm của Đan Mạch hồi tháng 9/2022.

Văn phòng Công tố Đức cho biết Sergey Kusnetsov không chỉ tham gia, mà còn bị nghi ngờ nắm vai trò điều phối kế hoạch hành động. Đối tượng được cho là đã cùng đồng phạm khởi hành từ cảng Rostock ở Đông Bắc nước Đức trên một du thuyền thuê, từ một công ty của Đức. Kusnetsov có thể phải nhận mức án 15 năm tù giam tại Đức.

Ngày 26/9/2022, các đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Dòng chảy Phương Bắc và Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị tấn công, gây hư hại rất lớn. Các quốc gia liên quan, bao gồm Đan Mạch, Đức và Thụy Điển, đã tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt và mô tả các vụ nổ là hành vi phá hoại nghiêm trọng. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở cuộc điều tra về hành động khủng bố quốc tế./.

Theo TTXVN